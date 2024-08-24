وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن البلاد ستعمل على " تعزيز قوتها الاستراتيجية بكل الطرق للسيطرة على جميع أشكال التحديات الأمنية التي قد تنتج عن خطة واشطن المعدلة والقضاء عليها".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في وقت سابق هذا الأسبوع أن خطة أمريكية وافق عليها الرئيس جو بايدن في مارس/آذار الماضي تقضي بالاستعداد لمواجهات نووية منسقة محتملة مع روسيا والصين وكوريا الشمالية، لافتة إلى أن أن "الخطة السرية جداً" تعيد توجيه استراتيجية الردع الأمريكية لأول مرة بما يركّز على التوسع السريع للصين في ترسانتها النووية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن وزارة الخارجية "تعبر عن قلقها الشديد وتُدين بشدة وترفض سلوك الولايات المتحدة"، وأضافت أن بيونغ يانغ تعهّدت بالمضي قدماً في بناء قوة نووية كافية وموثوقة بما يكفي للدفاع بحزم عن سيادتها.