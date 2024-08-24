سياسة
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الشرطة الألمانية تبحث عن مهاجم مسلح متهم بقتل 3 أشخاص طعناً بمدينة زولينغن
تواصل قوات الشرطة الألمانية البحث عن مهاجم مسلح، قتل 3 أشخاص وأصاب آخرين طعناً خلال احتفال بمدينة زولينغن غربي البلاد.
الشرطة الألمانية تبحث عن مهاجم مسلح متهم بقتل 3 أشخاص طعناً بمدينة زولينغن
فرق الشرطة بمكان الحادث في مدينة زولينغن. / صورة: AFP
24 أغسطس 2024

وقالت الشرطة في بيان، اليوم السبت، إنّ مهاجماً مجهولاً هاجم، مساء أمس الجمعة، عدة أشخاص بشكل عشوائي بسكين في ساحة فرونهوف المركزية في مدينة زولينغن. وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، بينهم 5 في حالة خطيرة.

وذكر البيان أنه يجري استجواب المصابين والشهود حالياً، فيما تواصل الشرطة البحث عن الجاني بـ"فريق كبير".

بدورها ذكرت صحيفة بيلد أن المهاجم طعن عدداً من المارة بشكل عشوائي خلال احتفال بمناسبة ذكرى مرور 650 عاماً على تأسيس مدينة زولينغن بولاية نورد راين فستفاليا.

وقررت السلطات إلغاء باقي فاعليات الاحتفال بتأسيس المدينة، التي كانت مقررة مطلع الأسبوع.

وزار وزير داخلية الولاية هربرت رويل موقع الحادث في وقت مبكر من صباح اليوم، ووصفه بأنه هجوم "مستهدف" لكنه لم يذكر أي شيء حول دوافع الهجوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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