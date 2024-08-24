وقال مكتب رئيس الشرطة في المقاطعة، أمس الجمعة، إنه جرى احتجاز الرجل، ويدعى رونالد لي سيفرود (66 عاماً)، ظهر الخميس، مشيراً إلى إنه كانت قد صدرت عدة أوامر بضبطه من ولاية ويسكونسن لكن لم يكن قد جرى تنفيذها بعد.

وأضاف المكتب أن سيفرود يوجد بمقر احتجاز المقاطعة بموجب مذكرة جنائية من مقاطعة غراهام في أريزونا بسبب رفضه أمراً قانونياً بتوفير عينة من الحمض النووي الخاص به بعد اتهامه بارتكاب جريمة جنسية في قضية سابقة وتهمتي تهديد بقتل ترمب في هذه القضية. وهو حالياً في انتظار صدور حكم قضائي آخر.

وكان ترمب، يوم الخميس، في زيارة للمقاطعة لتفقد الحدود الأمريكية مع المكسيك في إطار أنشطة حملته الانتخابية. وعند سؤاله عن تهديده بالقتل في أريزونا، قال: "لست مدهوشاً إلى هذا الحد. والسبب هو أنني أريد القيام بأشياء يعتبرها أهل الشر سيئة جداً".

وفي 13 يوليو/تموز تَعرّض ترمب لمحاولة اغتيال، وأُصيب في إطلاق نار في أثناء إلقائه كلمة بتجمُّع انتخابي في بنسلفانيا، وسُمعت أصوات أعيرة نارية خلال الكلمة وشوهدت دماء على أذن ترمب.