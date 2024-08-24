سياسة
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شهداء جُدد في غزة بقصف الاحتلال الإسرائيلي  لمساكن وخيام النازحين
استشهد 37 فلسطينياً وأصيب العشرات منذ فجر اليوم السبت في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إذ يواصل الاحتلال استهداف المجمعات السكنية وخيام النازحين.
شهداء جُدد في غزة بقصف الاحتلال الإسرائيلي  لمساكن وخيام النازحين
37 شهيداً في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة. / صورة: AA
24 أغسطس 2024

وقالت وفا إنّ طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزل عائلة كلخ في حي الأمل غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 11 مواطناً، وكذلك استهداف منطقة الكتيبة (وسط)، ما أدى إلى استشهاد 11 مواطناً آخرين، وإطلاق النار من آليات الاحتلال والمسيّرات على خيام النازحين، ما أدى إلى استشهاد مواطن على الأقل وإصابة آخرين.

وقال مصدر بمجمع ناصر الطبي لوكالة الأناضول إن "جثامين 11 شهيداً وصلت إلى المجمع، بينهم أطفال ونساء وعدد من جرحى (لم يُحدد)، جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية منزلاً لعائلة كلخ في حي الأمل، غرب مدينة خان يونس (جنوب)".

كما انتشلت فرق الإنقاذ والدفاع المدني ثلاثة شهداء في مدينة رفح، وأضافت أن العشرات من شهداء وجرحى ما زالوا تحت الأنقاض لم تستطع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأكد شهود عيان للأناضول أن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت قذائف مدفعية بشكل مكثف على محيط مسجد الإسلام قرب التحلية شرق خان يونس، فيما أطلقت النار بكثافة في محيط مستشفى دار السلام شرقي المدينة.

وأفادت مصادر طبية بوصول شهيد و3 إصابات إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني جراء إطلاق نار من آليات إسرائيلية تجاه خيام النازحين في شارع 5 غربي مدينة خان يونس.

وفي رفح (جنوب) واصلت قوات جيش الاحتلال نسف مبانٍ سكنية غربي المدينة، ترافق ذلك مع عمليات قصف مدفعي متقطع استهدف المناطق الغربية والغربية الشمالية. ووسط قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية شقة سكنية في أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات.

هذا في حين شنت طائرات الاحتلال غارات جوية ومدفعية مكثفة شرقي مدينة دير البلح وسط إطلاق نار متواصل، واستهدف منزلاً لعائلة التعبان شرق المدينة، كما استهدف منطقة الحكر وشارع صلاح الدين.

وأصيب 3 فلسطينيين جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين شمالي مخيم النصيرات. وفي مدينة غزة يواصل الجيش الإسرائيلي قصفاً جوياً ومدفعياً مكثفاً على حيي الزيتون والصبرة جنوب المدينة، وفق شهود عيان.

بدوره أفاد الدفاع المدني بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي قلص منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "المناطق الإنسانية" في القطاع من 230 كلم إلى 35 كلم بما يعادل 9.5% من إجمالي مساحته.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40 ألفاً و265 شهيداً، فيما بلغت حصيلة الإصابات 93 ألفاً و144 مصاباً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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