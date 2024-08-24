وقالت حماس في بيان: "وفدنا برئاسة خليل الحية سيصل إلى القاهرة بدعوة من الوسطاء في مصر وقطر للاطلاع على نتائج المفاوضات الأخيرة".

وأضافت: "نؤكد التزامنا ما وافقنا عليه في 2 يوليو/تموز، وهو الاتفاق المبني على إعلان بايدن وقرار مجلس الأمن"، مطالبة "بالضغط على الاحتلال وإلزامه ووقف تعطيل التوصل إلى اتفاق".

وفي وقت سابق اليوم السبت قال مصدر فلسطيني إن "وفد الحركة سيصل ظهر اليوم إلى القاهرة للاجتماع بمسؤولين مصريين والاطلاع على تطورات المحادثات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة".

وتأتي الزيارة بعد يومين من وصول وفد أمني إسرائيلي ووفد أمريكي إلى القاهرة للمشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار، مع توقع استئناف المفاوضات السبت أو غداً الأحد.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الجمعة، إن "الاجتماعات التي جرت، الخميس، بين الوفدين المصري والإسرائيلي لم تسفر عن إحراز تقدم"، جراء إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب على غزة، وتمسكه باستمرار السيطرة العسكرية على محوري فيلادلفيا الحدودي مع مصر، وممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.

في المقابل تصر حماس على إنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال كاملاً من القطاع، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

واستضافت العاصمة القطرية الدوحة في 15 و16 أغسطس/آب الجاري جولة محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، وفي ختامها أعلن الوسطاء تقديم واشنطن مقترح اتفاق جديداً لتقليص الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس. واعتبرت حماس أن المقترح الأمريكي يستجيب لشروط نتنياهو.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.