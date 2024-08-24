سياسة
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زيلينسكي يوقع قانون حظر الكنيسة الأرثوذكسية المرتبطة بروسيا
وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، قانوناً يحظر الكنيسة الأرثوذكسية المرتبطة بروسيا في أوكرانيا، ونُشر القرار على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني.
زيلينسكي يوقع قانون حظر الكنيسة الأرثوذكسية المرتبطة بروسيا
الرئيس الأوكراني زيلينسكي. / صورة: Reuters
24 أغسطس 2024

وأقر زيلينسكي القانون الذي نددت به روسيا، في اليوم المصادف ذكرى استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفييتي وبعد عامين ونصف على الحرب الروسية-الأوكرانية.

وقال زيلينسكي إنّ "هذه الخطوة ستعزز استقلال بلاده"، وفي خطاب السبت أعلن أن "الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية تتخذ اليوم خطوة نحو التحرر من شياطين موسكو".

وانفصلت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية رسمياً عن بطريركية موسكو في عام 2022، لكنّ المسؤولين الأوكرانيين كثيراً ما يتهمون رجال الدين فيها بالبقاء موالين لروسيا.

وحظيت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا دعم من رأس الكنيسة الأرثوذكسية في البلاد البطريرك كيريل، الذي يعتبر حليفاً قوياً للرئيس فلاديمير بوتين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكريّاً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في شؤونها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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