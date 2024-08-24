وكتب الغازي، على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر ماينز على أمرين، أولاً، على المكافأة المالية الكبيرة، التي سيُستخدم 500 ألف يورو منها لتمويل مشاريع للأطفال في غزة، وثانياً، على محاولة إسكاتي، وهو ما جعل صوتي أعلى وأكثر وضوحاً من أجل المضطهدين في غزة".

وأضاف: "آمل أن يجد ماينز، على الرغم من محاولاته الفاشلة المتكررة لتجنب سداد المبلغ المستحق، العزاء في معرفته أنه أسهم ماليّاً من خلالي في محاولة جعل الحياة أكثر احتمالاً بالنسبة لأطفال غزة".

ووقف النادي الألماني اللاعب الهولندي بسبب منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أظهر فيه دعمه للفلسطينيين.

وحكمت محكمة ألمانية الشهر الماضي، بأن إنهاء عقد الغازي لم يكن قانونيّاً، وكان عقد الغازي، الذي انتقل إلى فريق كارديف سيتي هذا الشهر، يمتد مع ماينز حتى عام 2025.

وأمر الحكم الصادر عن محكمة العمل بمدينة نادي ماينز بدفع أجر الغازي عن الأشهر التسعة الماضية، بإجمالي 1.7 مليون يورو (1.9 مليون دولار). وقال الغازي إنه تلقى منها دفعة قدرها 1.5 مليون يورو.