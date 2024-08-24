سياسة
2 دقيقة قراءة
نصف مليون يورو.. أنور الغازي يتعهد بالتبرع بجزء من تعويض "ماينز" لأطفال غزة
تعهد لاعب فريق ماينز الألماني أنور الغازي، بالتبرع بجزء هام من التعويض الذي حصل عليه بعد فسخ عقده بصورة غير قانونية، لدعم أطفال غزة.
نصف مليون يورو.. أنور الغازي يتعهد بالتبرع بجزء من تعويض "ماينز" لأطفال غزة
نادي ميانز الألماني يفسخ عقده مع الغازي بصورة غير قانونية لتضامنه مع فلسطين / Others
24 أغسطس 2024

وكتب الغازي، على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر ماينز على أمرين، أولاً، على المكافأة المالية الكبيرة، التي سيُستخدم 500 ألف يورو منها لتمويل مشاريع للأطفال في غزة، وثانياً، على محاولة إسكاتي، وهو ما جعل صوتي أعلى وأكثر وضوحاً من أجل المضطهدين في غزة".

وأضاف: "آمل أن يجد ماينز، على الرغم من محاولاته الفاشلة المتكررة لتجنب سداد المبلغ المستحق، العزاء في معرفته أنه أسهم ماليّاً من خلالي في محاولة جعل الحياة أكثر احتمالاً بالنسبة لأطفال غزة".

ووقف النادي الألماني اللاعب الهولندي بسبب منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أظهر فيه دعمه للفلسطينيين.

وحكمت محكمة ألمانية الشهر الماضي، بأن إنهاء عقد الغازي لم يكن قانونيّاً، وكان عقد الغازي، الذي انتقل إلى فريق كارديف سيتي هذا الشهر، يمتد مع ماينز حتى عام 2025.

وأمر الحكم الصادر عن محكمة العمل بمدينة نادي ماينز بدفع أجر الغازي عن الأشهر التسعة الماضية، بإجمالي 1.7 مليون يورو (1.9 مليون دولار). وقال الغازي إنه تلقى منها دفعة قدرها 1.5 مليون يورو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us