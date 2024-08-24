وفي وقت سابق من اليوم سقط صاروخ أطلق من لبنان على منطقة مفتوحة في مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

من جانبه قال حزب الله اللبناني في بيان مقتضب: "المقاومة الإسلامية استهدفت تموضعاً لجنود العدو في موقع هرمون بمحلّقة (مسيّرة) انقضاضية، وأصابته إصابة مباشرة".

وأمس الجمعة أعلن حزب الله شن 15 هجوماً على جنود ومواقع وآليات عسكرية ومستوطنات شمال إسرائيل، وهو أكبر عدد هجمات يشنها الحزب على إسرائيل منذ 35 يوماً، تزامناً مع إعلانه مقتل 7 من عناصره في المواجهات الحدودية بين الجانبين.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً خلّف مئات القتلى والجرحى، معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب تلك الفصائل بإنهاء حرب مدمرة تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أسفرت عن أكثر من 133 ألفاً بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.