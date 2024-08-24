سياسة
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غزة.. عشرات الشهداء جراء مجازر الاحتلال وانتشال جثامين وأشلاء من خان يونس
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت، ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر في القطاع خلال آخر 48 ساعة، وصل على إثرها إلى المستشفيات 69 شهيداً و212 مصاباً، ما يرفع حصيلة الضحايا في اليوم الـ323 للعدوان إلى 40334 شهيداً و93356 مصاباً.
غزة.. عشرات الشهداء جراء مجازر الاحتلال وانتشال جثامين وأشلاء من خان يونس
رحيل جيش الاحتلال عن مناطق شمالي مدينة خان يونس يكشف عن دمار كبير / صورة: AA
24 أغسطس 2024

وأوضحت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليه". فيما طالب جيش الاحتلال سكان مناطق واسعة شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بإخلائها قسراً تمهيداً لعمل عسكري فيها.

وأعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، أن طواقمه انتشلت جثامين 49 فلسطينياً استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف القطاع منذ فجر السبت وخلال اليومين الماضيين.

وقال مدير إدارة الإمداد والتجهيز بالدفاع المدني محمد المغير: "انتشلت طواقمنا جثامين 49 فلسطينياً استشهدوا جراء قصف إسرائيلي فجر اليوم وخلال اليومين الماضيين في مناطق جنوب ووسط القطاع".

وأوضح أن الأماكن التي جرى انتشال الجثامين منها مدينة "حمد" السكنية، ومناطق غرب مدينة رفح، ومناطق أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات وسط القطاع، مضيفاً أن "الفلسطينيين استشهدوا بقصف الاحتلال (الإسرائيلي) إما بالمدفعية وإما بإطلاق نار وإما بغارات جوية".

وتابع: "طواقمنا تعمل في المناطق التي تراجع منها الجيش شمال مدينة خان يونس للبحث عن مفقودين تحت أنقاض المنازل التي تعرضت لاستهداف الاحتلال".

دمار وأشلاء مقطعة بخان يونس

وكشف تراجع جيش الاحتلال، السبت، من مناطق شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، السبت، عن دمار واسع، تركز في منطقة مدينة "حمد السكنية"، حيث دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية عشرات الشقق السكنية وسوّت أبراجاً بالأرض، وفقاً لشهود عيان.

وأوضح الشهود وجود عشرات المباني السكنية التي سويت بالأرض في مناطق شمالي مدينة خان يونس، بالإضافة إلى عمليات تجريف لأراضي وممتلكات المواطنين. كما ذكروا أن طواقم الدفاع المدني والطواقم الصحية والصليب الأحمر الدولي تبحث عن مفقودين في الأماكن التي توغل فيها جيش الاحتلال واستهدفها.

ولفت الشهود إلى انتشال عدد من الجثامين والأشلاء المقطعة شمالي مدينة خان يونس، إذ جرى نقلها إلى مستشفى "ناصر" بالمدينة. وتسبب توغل جيش الاحتلال في شمال خان يونس بتهجير آلاف الفلسطينيين قسراً من منازلهم إلى المناطق الغربية ووسط القطاع.

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، نفاد 60% من قائمة الأدوية الأساسية و83% من المستهلكات الطبية جراء الحرب وسيطرة إسرائيل على المعابر وإغلاقها.

وقالت الوزارة في بيان عبر منصة تليغرام: "نحذر من تداعيات أزمة الأدوية والمستهلكات الطبية غير المسبوقة على حياة المرضى والمصابين، إذ تعاني المستشفيات والمراكز الصحية من نقص حاد في الأدوية والمهمات الطبية".

وأوضحت أن "60% من قائمة الأدوية الأساسية و83% من المستهلكات الطبية نفدت من مستودعات الوزارة، ما سيؤدي إلى توقف الخدمات العلاجية بشكل كامل".

وأكدت أن أبرز الخدمات المهددة بالتوقف تشمل الطوارئ، والعمليات، والعناية المركزة، وغسيل الكلى، والرعاية الصحية الأولية، والصحة النفسية. وناشدت المؤسسات الدولية والأممية "بسرعة التدخل وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية والمهمات الطبية".

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تقطع إسرائيل الكهرباء عن قطاع غزة وتمنع دخول الوقود لتشغيل محطة التوليد الوحيدة، فضلاً عن وقف إمدادات الماء والاتصالات والمواد الغذائية والعلاج، وإغلاق المعابر.

وتدخل إلى غزة حالياً مستلزمات طبية ومساعدات دولية "محدودة" تمر عبر إسرائيل، ولا تكفي حاجة سكان القطاع الذين يعانون أوضاعاً إنسانية وصحية كارثية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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