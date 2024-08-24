سياسة
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مدعي الجنائية الدولية يطلب اتخاذ "قرار عاجل" في اعتقال نتنياهو وغالانت
طلب المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، اليوم السبت من المحكمة اتخاذ "قرار عاجل" بشأن طلبه إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
مدعي الجنائية الدولية يطلب اتخاذ "قرار عاجل" في اعتقال نتنياهو وغالانت
المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان / صورة: Reuters
24 أغسطس 2024

جاء ذلك في معرض رده بشكل جماعي على بيانات أدلى بها 64 فرداً ودولة ومؤسسة أمام غرفة الفحص الأولي ذات الصلة بالمحكمة، بشأن طلب إصدار مذكرة اعتقال لنتنياهو وغالانت.

وأوضح خان أن المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص على المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية، وطلب منها أن تتخذ "قراراً عاجلاً" بشأن طلبات الاعتقال المذكورة.

كما طلب من الجنائية الدولية البت بأن لها اختصاصاً على المسؤولين الإسرائيليين، مؤكداً أن "اتفاقات أوسلو لا تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها بشأن المواطنين الإسرائيليين كما تدعي تل أبيب والدول الداعمة لها"، مضيفاً أن "الاعتراض القائم على اتفاقية أوسلو يفتقر إلى الأساس".

وأوضح أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة وضمت القدس الشرقية منذ عام 1967، وقال "يجب أن تحترم حقوق الضحايا المعترف بها دولياً، وبخاصة حقوقهم في معرفة الحقيقة والوصول إلى العدالة والمطالبة بالتعويض".

ولفت المدعي العام للجنائية الدولية إلى أن إسرائيل لم تبدأ أي تحقيق في الجرائم التي تورط فيها نتنياهو وغالانت، مؤكداً أن المحكمة لديها السلطة والمسؤولية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف: "لا يوجد تحقيق داخلي في المحاكم المحلية الإسرائيلية فعّال وصادق بما يكفي لمنع المحكمة الجنائية الدولية من التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين، ولا يوجد سبب لانتظار المحكمة"، مشدداً على أن التحقيق المفتوح ضد نتنياهو وغالانت استوفى شروط القبول.

وسبق أن أعلن خان في مايو/أيار الماضي، أنه طلب من الجنائية الدولية إصدار مذكرتَي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على خلفية اتهامات عدة، بينها ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 133 ألف بين شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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