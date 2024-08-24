أقامت أفيفا برتزوف وجيف ليدرر لأعوام من دون ملجأ في منزلهما الواقع وسط إسرائيل، لكنهما شرعا مؤخراً ببناء غرفة محصّنة، أملاً في أن توفّر الغرفة المشيدة من الخرسانة المسلحة التي بدأت تنبثق من قالب خشبي في باحة منزلهما بتل موند شمال تل أبيب، الحماية لهما ولأحفادهما.

وقالت برتزوف، وهي اختصاصية في علم النفس: "إن هذه الغرف الآمنة ستتألف من جدران بيضاء ونافذة مربعة يحميها مغلاق من الحديد، وأرضية من البلاط. وستوضع في داخلها أريكة".

وأضافت أنه في فترات النزاعات السابقة "كنا في كل مرة نقول إنه ربما يجدر بنا أن نبني ملجأ في المنزل، لكننا لم نفعل شيئاً". وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية: "هذه المرة، وبعدما بدا أن (الهجمات) تقترب من منطقتنا، قلت لنفسي إنه لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو".

واعتبر برتزوف وليدرر أن "حزب الله الذي يملك ترسانة صاروخية ضخمة، بات التهديد الأكبر". وقال ليدرر، وهو طبيب يبلغ 79 عاماً: "الآن نقلق أكثر لأن صواريخ حزب الله يمكنها أن تصل إلينا"، مضيفاً: "نخشى أيضاً أن تطلق إيران النيران باتجاهنا".

وتعرضت مناطق عدة في إسرائيل لهجمات صاروخية على مدى الأشهر الماضية. فالناحية الجنوبية القريبة من قطاع غزة، طالتها صواريخ أطلقتها الفصائل الفلسطينية. ومن الجهة الشمالية، تتبادل إسرائيل وحزب الله اللبناني القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي منذ أشهر.

وفي أبريل/نيسان الماضي، شنّت إيران هجوماً غير مسبوق على إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات، رداً على قصف إسرائيلي استهدف قنصليتها في دمشق.

كما كررت إيران وحزب الله على مدى الأسابيع الماضية، التوعد بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي العسكري في الحزب فؤاد شكر بضربة إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية.

غرف محصنة بإيعاز السلطات

وقلّص تنامي القدرات الصاروخية للجماعات المعادية لإسرائيل من الوقت المتاح لسكانها للاحتماء من الهجمات. فعند بناء أول الملاجئ العامة في إسرائيل خلال الخمسينيات من القرن الماضي، كانت صفارات الإنذار تنطلق قبل 30 دقيقة من سقوط الصواريخ.

واعتبر مسؤول الهندسة في قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية موشيه شلومو أن هذه المدة "كانت تكفي لإعداد كوب من القهوة" قبل الاحتماء. لكن حالياً، بات أمامهم ما بين 15 و90 ثانية فقط لبلوغ مكان آمن بعد انطلاق الصفارات أو تلقّي إشعار عبر الهاتف. لذلك، تحضّ السلطات السكان على بناء غرف محصنة ملحقة بمنازلهم.

وقال شلومو الذي تحدث في قاعدة عسكرية قرب تل أبيب، إن "مستوى التهديد في إسرائيل مرتفع للغاية"، مشيراً إلى أن بعض الدول "تهدّدنا بالصواريخ والصواريخ البالستية. هذه الغرف (الآمنة) تنقذ الأرواح. هذا ما رأيناه في هذه الحرب".

وأوضح أن "الغرف الآمنة تصمَّم لتحمُّل انفجار طن من المتفجرات على مسافة 15 متراً، وهي معزولة ومزودة بنظام تهوية خاص في حال التعرض لهجوم بيولوجي أو كيميائي، وتراوح كلفتها بين 30 و65 ألف دولار".

وفي محاولة لإقناع مزيد من الإسرائيليين ببناء غرف آمنة، قلّصت قيادة الجبهة الداخلية المدة الزمنية لنيل ترخيص إلى 14 يوماً، وأنجزت 4500 طلب في الأشهر السبعة الماضية.