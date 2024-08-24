جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته بحفل أقيم في ولاية موغلا (جنوب غرب) بمناسبة افتتاح قيادة حوض أكساز لبناء السفن وتسليم منصات بحرية للقوات التركية.

وقال أردوغان: "نحن واعون بضرورة أن يكون لدينا قوة بحرية قوية وفعالة سواء في وطننا الأزرق (البحار) أو في المناطق الجغرافية البعيدة، من أجل العيش بسلام في أراضينا".

وأشار إلى أن غواصة "بيري ريّس" ستدخل الخدمة اليوم (السبت) وأنها تشكل أهمية كبيرة بالنسبة إلى القوات المسلحة التركية. وذكر أن الغواصات التركية من طراز "ريّس" مجهزة بميزات تتفوق على نظيراتها في العالم.

وشدد الرئيس أردوغان، على أن الغواصات تأتي على رأس العناصر استراتيجية في قيادة القوات البحرية. كما أعلن الرئيس التركي أن حكومته تخطط لإدخال الغواصة محلية الصنع "خضر ريّس" في الخدمة في عام 2025، والغواصة "مراد ريّس" في 2026.

وشدد على أن حكومته ستعزز قوة الأسطول البحري لتركيا من خلال وضع جميع الغواصات التي يجري إنتاجها ضمن مشروع الغواصات الوطنية في الخدمة بحلول عام 2029.