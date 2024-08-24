وادعت قناة 12 العبرية (خاصة) عبر منصة إكس، أن الشرطة الإسرائيلية "أنقذت مستوطنين اثنين، فُقدت آثارهما بقلقيلية قبل أقل من ساعة" (المعلومة نُشرت عند الساعة 17:30 بتوقيت القدس - 14:30 ت.غ)، مشيرة إلى أنهما "لم يصابا بأي أذى".

وفي وقت سابق السبت، أشارت قناة (كان) الرسمية إلى أن "مستوطنين دخلا قلقيلية، واختفت آثارهما، إذ لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من العثور عليهما حتى الساعة 14:20 ت.غ".

وزعمت القناة أن المستوطنين "تعرضا لهجوم من قِبل السكان هناك، واختفت آثارهما". وأضافت أن قوة من جيش الاحتلال "دخلت المدينة لإخراج المستوطنين الاثنين، قبل أن يجري إلقاء عبوة ناسفة عليها".

وزعمت القناة أن "إثر ذلك، أطلق عناصر من الجيش النار على فلسطيني وأصابوه"، بدعوى إلقاء عبوة تجاههم.

بدوره، وأفاد موقع "ميفزاك لايف" العبري الخاص أن المستوطنَين "دخلا قلقيلية من أجل إصلاح سيارتهما، واختفت آثارهما". فيما قال شهود عيان من قلقيلية: "إن جيش الاحتلال اقتحم المدينة واندلعت مواجهات مع السكان استخدم خلالها الرصاص الحي والقنابل الغازية".

وأضافوا: "انتشرت إشاعات لم نتأكد منها عن اختفاء اثنين من المستوطنين دخلا لإصلاح مركبة في أحد مستودعات المدينة".

واستناداً إلى معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، فإن نحو نصف مليون إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما لا يشمل القدس الشرقية المحتلة.

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فيما صعد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين ما خلّف 640 شهيداً ونحو 5 آلاف و400 جريح.