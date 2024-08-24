سياسة
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آلاف يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل أسرى فورية مع المقاومة
خرج آلاف الإسرائيليين في مظاهرة حاشدة في عدة مدن أبرزها تل أبيب مساء السبت، يطالبون الحكومة بإبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
آلاف يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل أسرى فورية مع المقاومة
آلاف يتظاهرون وسط مدينة تل أبيب ويطالبون حكومة نتنياهو بإبرام صفقة فورية تؤدي للإفراج عن الأسرى بغزة / صورة: AA
24 أغسطس 2024

وأفادت هيئة البث العبرية الرسمية بأنّ آلافاً تظاهروا وسط مدينة تل أبيب، وطالبوا الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة فورية تؤدي إلى الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وخاطب زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي نشر عبر حسابه بمنصة إكس، صوراً له في أثناء مشاركته بهذه المظاهرة، نتنياهو، قائلاً له: "اذهب بنفسك إلى القاهرة (حيث تنطلق الأحد جولة مفاوضات جديدة بشأن غزة)، لا ترسل أحداً، أنهِ الصفقة الآن".

وشهدت مناطق أخرى في إسرائيل على غرار تل أبيب مساء السبت، مظاهرات بمشاركة آلاف المحتجين ترفع مطلبي إبرام صفقة تبادل الأسرى وإجراء انتخابات مبكرة تطيح بحكومة نتنياهو.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية الخاصة، إنّ من بين المناطق التي تشهد مظاهرات مدن حيفا وهرتسليا وقيسارية (شمال).

ويصر نتنياهو على مواصلة الحرب على غزة، والتمسك باستمرار السيطرة العسكرية على محور فيلادلفيا، وممر نتساريم ومعبر رفح، ما يقلل فرص نجاح مفاوضات الهدنة المستأنفة في القاهرة.

في المقابل، تصر حماس على إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي كاملاً من غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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