ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر لم تكشف هويتها قولها إن دوروف المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق تليغرام للمراسلة اعتُقل في مطار باريس لو بورجيه خارج العاصمة الفرنسية مساء السبت.

وقالت قناة TV 1 التليفزيونية الفرنسية على موقعها الإلكتروني إن دوروف كان مسافراً على متن طائرته الخاصة قادماً من أذربيجان، وأضافت أنه كان مستهدفاً بموجب مذكرة اعتقال في فرنسا.

فيما قالت قناة BFM إن التحقيق يركّز على عدم وجود مشرفين على تطبيق تليغرام، وإنّ الشرطة تعتبر أنّ هذا الوضع يسمح للنشاط الإجرامي بالاستمرار دون رادع على تطبيق المراسلة.

وأسس دوروف المولود في روسيا تطبيق تليغرام الذي يتخذ من دبي مقراً له. وكان غادر روسيا في عام 2014 بعد رفضه الامتثال لمطالب بإغلاق مجموعات المعارضة على منصته "في كيه" للتواصل الاجتماعي والتي باعها.

وقال دوروف، الذي تقدِّر مجلة فوربس ثروته بنحو 15.5 مليار دولار، إن بعض الحكومات سعت للضغط عليه، لكن التطبيق، الذي يضمّ 900 مليون مستخدم نشط حالياً، يجب أن يظلّ "منصة محايدة"، لا "لاعباً في الوضع الجيوسياسي".