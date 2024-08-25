وأعلن وزير داخلية ولاية شمال الراين-ويستفاليا هربرت رويل في تصريح صحفي أنّ "الرجل الذي كنا نبحث عنه طوال اليوم احتُجز منذ قليل في مقرنا"، وقال: "اعتقلنا للتو المشتبه به الحقيقي" دون ذكر تفاصيل عن ظروف توقيفه، لكنه أكد أن في حوزة المحققين "أدلة".

وقال هربرت رويل وزير داخلية ولاية شمال الراين وستفاليا لمحطة إيه آر دي التلفزيونية إن الشرطة أمضت اليوم في ملاحقة المشتبه به وتمكنت في النهاية من القبض عليه ويجري استجوابه.

وذكرت صحيفتا "بيلد" و"شبيغل" الألمانيتان، أن المشتبه به المعتقل سوري يبلغ 26 عاماً ووصل إلى ألمانيا في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022 حيث يستفيد من وضع حماية غالباً يُمنح للأشخاص الفارين من بلاده.

وفي وقت سابق السبت، أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم في مدينة زولينغن، وقال في بيان على حسابه على تليغرام إنّ "منفذ الهجوم على تجمع النصارى بمدينة زولينغن بألمانيا أمس جندي من الدولة الإسلامية ونفذه انتقاماً للمسلمين في فلسطين وكل مكان".

وحسب رويترز، فإن التنظيم الإرهابي لم يقدّم أي دليل حتى الآن على ضلوعه في الهجوم، كما لم يتضح مدى العلاقة بين المهاجم وداعش الإرهابي.