سياسة
2 دقيقة قراءة
عطل مجهول يؤجّل عودة رائدين عالقين في الفضاء حتى فبراير 2025
أعلن مدير إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) بيل نيلسون تأجيل عودة رائدين عالقين في محطة الفضاء بسبب عطل في كبسولة بوينغ إلى الأرض حتى فبراير/شباط 2025.
عطل مجهول يؤجّل عودة رائدين عالقين في الفضاء حتى فبراير 2025
ناسا: سبيس إكس ستعيد رائدي فضاء مركبة ستارلاينر إلى الأرض العام المقبل / صورة: AP Archive
25 أغسطس 2024

وقررت ناسا السبت، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس أن إعادة الرائدين إلى الأرض باستخدام الكبسولة المعطلة تشكل خطراً كبيراً، ما سيجعل الرائدين ينتظران حتى فبراير/شباط من العام المقبل للعودة إلى الأرض باستخدام كبسولة "سبيس إكس".

والطياران المخضرمان بوتش ويلمور، وسوني ويليامز، عالقان في محطة الفضاء الدولية منذ يونيو/حزيران الماضي، وكان من المفترض أن تستمر الرحلة التجريبية للرائدين أسبوعاً واحداً لكنها بعد هذا القرار ستكون المدة قد تجاوزت 8 أشهر.

أما شركة بوينغ، فأوضحت بعد تأجيل العودة بأنها "تواصل التركيز على سلامة الطاقم والمركبة الفضائية قبل كل شيء"، وأضافت أنها تُنفّذ المهمة بالطريقة التي تحددها ناسا وتعمل على تجهيز المركبة لعودتها بأمان ونجاح دون طاقم.

ومن المتوقع أن تعود كبسولة ستارلاينر التي أرسلتها بوينغ، بنظام الطيار الآلي أوائل سبتمبر/أيلول، وأن تهبط في صحراء نيو مكسيكو.

وبعد تأجيل لمرتين، أرسلت بوينغ ستارلاينر إلى الفضاء لأول مرة في 5 يونيو/حزيران وعلى متنها رائدا فضاء ناسا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us