وقررت ناسا السبت، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس أن إعادة الرائدين إلى الأرض باستخدام الكبسولة المعطلة تشكل خطراً كبيراً، ما سيجعل الرائدين ينتظران حتى فبراير/شباط من العام المقبل للعودة إلى الأرض باستخدام كبسولة "سبيس إكس".

والطياران المخضرمان بوتش ويلمور، وسوني ويليامز، عالقان في محطة الفضاء الدولية منذ يونيو/حزيران الماضي، وكان من المفترض أن تستمر الرحلة التجريبية للرائدين أسبوعاً واحداً لكنها بعد هذا القرار ستكون المدة قد تجاوزت 8 أشهر.

أما شركة بوينغ، فأوضحت بعد تأجيل العودة بأنها "تواصل التركيز على سلامة الطاقم والمركبة الفضائية قبل كل شيء"، وأضافت أنها تُنفّذ المهمة بالطريقة التي تحددها ناسا وتعمل على تجهيز المركبة لعودتها بأمان ونجاح دون طاقم.

ومن المتوقع أن تعود كبسولة ستارلاينر التي أرسلتها بوينغ، بنظام الطيار الآلي أوائل سبتمبر/أيلول، وأن تهبط في صحراء نيو مكسيكو.

وبعد تأجيل لمرتين، أرسلت بوينغ ستارلاينر إلى الفضاء لأول مرة في 5 يونيو/حزيران وعلى متنها رائدا فضاء ناسا.