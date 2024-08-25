سياسة
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أستراليا.. إصابة 4 أشخاص بينهم شرطي في حادثة طعن عشوائي بسيدني
أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم الأحد، إصابة 4 أشخاص بينهم شرطي بجروح في حادثة طعن عشوائي في العاصمة سيدني، هي الأحدث في سلسلة من الهجمات بأسلحة بيضاء في المدينة هذا العام.
أستراليا.. إصابة 4 أشخاص بينهم شرطي في حادثة طعن عشوائي بسيدني
الشرطة الأسترالية: إصابة 4 أشخاص في حادث طعن عشوائي في سيدني / صورة: AP
25 أغسطس 2024

وقال المتحدث باسم الشرطة الأسترالية في بيان إن أربعة أشخاص "أصيبوا في أعقاب حادثة طعن قبل فترة وجيزة"، وأضاف أنّ "هناك بالتأكيد حادث في إنجادين"، في إشارة إلى ضاحية في جنوب المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين نسمة.

وأشارت الشرطة إلى أنها لا تعتقد أن أحداً قُتل في الهجوم، موضحةً أنّ رجلاً هرب من مكان الحادث تعرض للصعق الكهربائي وجرى احتجازه.

وشهدت سيدني موجة من الهجمات بالأسلحة البيضاء هذا العام، مما دفع حكومة ولاية نيو ساوث ويلز إلى تشديد قوانين حمل تلك الأسلحة.

وأقر برلمان الولاية قوانين في يونيو/حزيران تمنح الشرطة أجهزة إلكترونية للكشف عن المعادن لفحص الأشخاص في مراكز التسوق والأماكن الرياضية ومحطات النقل العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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