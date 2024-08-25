وقال المتحدث باسم الشرطة الأسترالية في بيان إن أربعة أشخاص "أصيبوا في أعقاب حادثة طعن قبل فترة وجيزة"، وأضاف أنّ "هناك بالتأكيد حادث في إنجادين"، في إشارة إلى ضاحية في جنوب المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين نسمة.

وأشارت الشرطة إلى أنها لا تعتقد أن أحداً قُتل في الهجوم، موضحةً أنّ رجلاً هرب من مكان الحادث تعرض للصعق الكهربائي وجرى احتجازه.

وشهدت سيدني موجة من الهجمات بالأسلحة البيضاء هذا العام، مما دفع حكومة ولاية نيو ساوث ويلز إلى تشديد قوانين حمل تلك الأسلحة.

وأقر برلمان الولاية قوانين في يونيو/حزيران تمنح الشرطة أجهزة إلكترونية للكشف عن المعادن لفحص الأشخاص في مراكز التسوق والأماكن الرياضية ومحطات النقل العام.