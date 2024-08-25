سياسة
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جيش الاحتلال يعلن شنّ ضربات في لبنان لمنع "هجوم كبير" من حزب الله
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، أنه يشنّ ضربات استباقية في لبنان بعد رصده استعدادات لحزب الله لشن هجمات "واسعة النطاق" ضد إسرائيل.
جيش الاحتلال يعلن شنّ ضربات في لبنان لمنع "هجوم كبير" من حزب الله
إسرائيل تعلن شن ضربات في لبنان لمنع "هجوم كبير" لحزب الله / صورة: وسائل التواصل
25 أغسطس 2024

وقال جيش الإسرائيلي في رسالة باللغة العربية على تطبيق تليغرام: "نشن هجمات في لبنان لإزالة تهديدات لحزب الله بعد رصد استعداده لإطلاق قذائف وصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف الجيش أنه "رصد أن منظمة حزب الله تستعد لإطلاق قذائف وصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية، ورداً على هذه التهديدات يقصف جيش الدفاع أهدافاً إرهابية في لبنان".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه جرى تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار بن غوريون في تل أبيب وأن من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً عند الساعة السابعة صباحاً (04:00 بتوقيت غرينتش).

وفي رسالة بالفيديو عبر منصة إكس، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن "مقاتلات تهاجم حالياً أهدافاً لحزب الله".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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