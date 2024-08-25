سياسة
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بـ320 صاروخاً.. حزب الله يُنهي "المرحلة الأولى" من ردّه على اغتيال فؤاد شكر
أعلن "حزب الله" اللبناني، صباح الأحد، انتهاء "المرحلة الأولى" من رده على اغتيال تل أبيب للقيادي في الحزب فؤاد شكر، نهاية يوليو/تموز الماضي، عبر إطلاق 320 صاروخاً من طراز كاتيوشا باتجاه مواقع إسرائيلية.
بـ320 صاروخاً.. حزب الله يُنهي "المرحلة الأولى" من ردّه على اغتيال فؤاد شكر
"حزب الله": أنهينا المرحلة الأولى من ردنا وأطلقنا فيها 320 صاروخاً من طراز كاتيوشا باتجاه مواقع إسرائيلية / صورة: AP
25 أغسطس 2024

جاء ذلك حسب بيان للحزب، بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ هجوم استباقي بعشرات الغارات الجوية على مناطق وبلدات في جنوبي لبنان إثر رصد استعدادات لحزب الله لإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل.

وقال الحزب في بيانه إن "المرحلة الأولى من هجومنا استهدفت الثكنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية باتجاه ‏هدف في عمق إسرائيل".

وكان الحزب قد أصدر بياناً وصفه بالأوّلي في صباح اليوم الأحد أعلن فيه بدء هجوم جوي بعدد كبير من ‏المسيرات نحو العمق الإسرائيلي وباتجاه هدف عسكري نوعي.

وأضاف أن "الهجوم بالطائرات المسيرة تزامن مع ‏استهداف لعدد من مواقع وثكنات إسرائيلية ومنصات القبة الحديدية في شمال ‏فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ".

وذكر الحزب أن هجومه "جاء في إطار الرد الأولي على اغتيال شكر".

وتابع البيان، أن "المقاومة في لبنان الآن وفي هذه اللحظات هي في أعلى جهوزيتها وستقف بقوة وبالمرصاد ‏لأي تجاوز أو اعتداء صهيوني وبالأخص إذا تم المسّ بالمدنيين فسيكون العقاب شديداً وقاسياً جداً".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما خلّف أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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