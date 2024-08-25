ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات على جنوب لبنان فجر الأحد، في الوقت الذي أطلق فيه حزب الله وابلاً من الصواريخ عبر الحدود رداً على اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شاكر، الذي قُتل في غارة إسرائيلية الشهر الماضي.

من جانبه أعلن الاحتلال الإسرائيلي تدمير "آلاف منصات" إطلاق الصواريخ العائدة إلى حزب الله في جنوب لبنان، وذلك في سلسلة ضربات واسعة شاركت فيها "نحو 100 طائرة" حربية. وقال في بيان: "استهدفت نحو 100 طائرة حربية تابعة لسلاح الجو، بتوجيه من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات، ودمّرت آلاف المنصات التابعة لحزب الله الإرهابي، التي جرى وضعها وزرعها في جنوب لبنان"، مشيراً الى أن معظمها "كان موجهاً نحو منطقة الشمال وبعضها نحو منطقة وسط البلاد".

وفي وقت مبكر من اليوم أعلن حزب الله انتهاء "المرحلة الأولى" من رده على اغتيال فؤاد شكر عبر إطلاق 320 صاروخاً من طراز كاتيوشا باتجاه مواقع إسرائيلية، وقال إن عمليته العسكرية ضد إسرائيل "قد تمّت وأٌنجزت".

من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها"، وأضاف في بيان عقب هجمات حزب الله: "عازمون على بذل كل ما في وسعنا للدفاع عن بلدنا، وإعادة سكان الشمال بسلام إلى منازلهم ومواصلة التزام قاعدة بسيطة: مَن يؤذِنا نؤذِه".

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث عسكري إسرائيلي أن "حزب الله كان يخطط لاستهداف شمال إسرائيل في المقام الأول.. لكن مع بعض الأهداف بوسط إسرائيل أيضاً"، في حين علّق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن "إسرائيل لا تسعى لحرب شاملة لكنها ستتصرف وفقاً للتطورات على الأرض".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن الأحد أنه يشنّ ضربات استباقية في لبنان بعد رصده استعدادات لحزب الله لشن هجمات "واسعة النطاق" ضد إسرائيل، لكن الحزب فنّد الادعاءات الإسرائيلية بتعطيل هجومه وقال إنّ "جميع المسيّرات الهجومية أطلقت في الأوقات المحددة لها وعبرت الحدود باتجاه أهدافها من مسارات متعددة"، وأضاف: "ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي وتعطيله لهجوم المقاومة هي ادعاءات فارغة".

في السياق ذاته قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن لجنة الطوارئ الوزارية ستجتمع قبل ظهر اليوم الأحد لبحث تطورات الساعات الماضية، فيما أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إلى أن "إسرائيل بعثت برسائل إلى عدة أطراف أن العملية العسكرية في هذه المرحلة انتهت ما لم تحدث مفاجآت".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما خلّف أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.