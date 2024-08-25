وفي بيان على منصة إنستغرام في وقت باكر نصح مطار بن غوريون المسافرين بمراجعة شركات الطيران في ما يتعلق بتغييرات مواعيد الرحلات، فيما استأنف فجر الأحد نشاطه بعد تعليق مؤقت على خلفية هجمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أهداف قال إنها تتبع لحزب الله جنوبي لبنان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن بلدية تل أبيب تقرر فتح جميع الملاجئ في ضوء التطورات في شمال إسرائيل، في حين أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن حزب الله خطط لضرب منشأة استراتيجية في منطقة تل أبيب، بما في ذلك احتمال ضرب مطار بن غوريون.

وذكرت القناة 12 العبرية أن الخطوط الجوية الفرنسية ألغت رحلاتها إلى إسرائيل اليوم، فيما قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية علقت رحلاتها إلى بيروت اليوم الأحد، "وذلك نتيجة الوضع الراهن"، دون توضيح الإطار الزمني للتعليق بالتحديد.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات على جنوب لبنان فجر الأحد، في الوقت الذي أطلق فيه حزب الله وابلاً من الصواريخ عبر الحدود رداً على اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شاكر، الذي قُتل في غارة إسرائيلية الشهر الماضي.