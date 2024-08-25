سياسة
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رغم التصعيد على جبهة لبنان.. وفد إسرائيلي يغادر إلى القاهرة لبحث الصفقة
من المقرر أن يغادر وفد إسرائيلي يضم رئيسَي الموساد والشاباك ومسؤول ملف المفقودين إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد، لبحث اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس.
رغم التصعيد على جبهة لبنان.. وفد إسرائيلي يغادر إلى القاهرة لبحث الصفقة
وفد إسرائيلي يغادر إلى القاهرة لبحث الصفقة / صورة: AFP / صورة: AA
25 أغسطس 2024

ونقلت هيئة البث العبرية عن مصدر سياسي، لم تسمِّه، قوله إنّ الوفد الإسرائيلي المفاوض لصفقة الرهائن سيغادر اليوم الأحد متوجهاً إلى القاهرة". وأضاف: "رغم التصعيد على الجبهة اللبنانية فإن الوفد المفاوض سيغادر كما هو مخطط له إلى القاهرة، ويضم رئيس الموساد دافيد بارنياع، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ومسؤول ملف المفقودين بالجيش الإسرائيلي نيتسان ألون".

من جهته أشار موقع واللا العبري إلى أن بارنياع سيشارك في لقاء رباعي يضم رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وكان وفد من حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف المفاوضات في الحركة خليل الحية وصل إلى القاهرة أمس، بدعوة من الوسطاء في مصر وقطر، للاطلاع على نتائج المفاوضات الأخيرة. وأكدت حماس عبير بيان استعداد الحركة تنفيذ ما اتُّفق عليه سابقاً، مطالباً بالضغط على الاحتلال وإلزامه، ووقف تعطيل التوصل إلى اتفاق.

واستضافت الدوحة في 15 و16 أغسطس/آب الجاري جولة محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، وفي ختامها أعلن الوسطاء تقديم واشنطن مقترح اتفاق جديداَ لتقليص الفجوات بين إسرائيل وحماس. واعتبرت حماس أن المقترح الأمريكي يستجيب لشروط نتنياهو، خصوصاً رفضه وقفاً دائماً لإطلاق النار والانسحاب الشامل من قطاع غزة، وإصراره على مواصلة احتلال ممر نتساريم ومعبر رفح ومحور فيلادلفيا، كما يضع شروطاً جديدة في ملف تبادل الأسرى، ويتراجع عن بنود أخرى.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 133 ألفاً بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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