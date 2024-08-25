سياسة
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شهداء وجرحى بقصف الاحتلال للقطاع وخسائر إسرائيلية متوالية بمعارك غزة
استُشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الأحد في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت على الوسط والجنوب، حيث شنت مدفعية الاحتلال قصفاً مكثفاً على مدينة دير البلح ومفترق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
شهداء وجرحى بقصف الاحتلال للقطاع وخسائر إسرائيلية متوالية بمعارك غزة
دمار واسع في المباني السكنية وممتلكات الفلسطينيين في مناطق شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. / صورة: AA
25 أغسطس 2024

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أطلقت طائرات الاحتلال المسيّرة النار باتجاه المواطنين في محيط ملعب العنان بدير البلح، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة العشرات.

وأضافت أن طفلاً استُشهد متأثراً بجروحه الحرجة التي أصيب بها في قصف لمجموعة من المواطنين بمنطقة بطن السمين جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع قبل عشرة أيام، كما انتشلت فرق الإنقاذ والدفاع المدني شهيداً من بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس.

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأناضول باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف الاحتلال شقة سكنية في الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، واستشهاد آخر في قصف على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأحد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 71 شهيداً و112 مصاباً خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40.405 شهداء و93.468 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي

وعلى صعيد متصل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان اليوم الأحد مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في المعارك جنوبي قطاع غزة. وقال في بيان إن "الرقيب عميت تساديكوف، 20 عاماً من الكتيبة 202 لواء مظليين، قُتل في معركة جنوب قطاع غزة".

وأضاف أن جندياً من كتيبة الهندسة أصيب بجروح خطيرة في معركة أخرى دارت في جنوبي قطاع غزة. وبذلك يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 700، بينهم 337 بالمعارك البرية في غزة، وفق معطيات جيش الاحتلال.

وفي غضون ذلك تراجع جيش الاحتلال الإسرائيلي من مناطق جنوب شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مخلفاً "دماراً هائلاً" في المنازل بالمنطقة.

وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 40 ألفاً و334 شهيداً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93 ألفاً و356 مصاباً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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