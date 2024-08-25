وأعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع الوضع في إسرائيل ولبنان "من كثب"، وفق ما قاله المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض شون سافيت.

وقال سافيت إن بايدن كان "على اتصال مع فريق الأمن القومي طوال المساء"، مضيفاً أن "كبار المسؤولين الأمريكي يواصلون اتصالاتهم مع نظرائهم الإسرائيليين، بناء على تعليمات الرئيس بايدن"، في حين نقل موقع فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش الأمريكي لم يكن له دور في الضربات الاستباقية الإسرائيلية على أهداف لحزب الله.

بدورها نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي كبير قوله إنه "لم نتلقَّ إخطاراً مسبقاً بنية إسرائيل تنفيذ ضربات استباقية على لبنان"، مشيراً إلى أن إسرائيل أطلعت المسؤولين الأمريكيين أمس على المستجدات، فيما كشف مسؤولون إسرائيليون أن تل أبيب أبلغت واشنطن مسبقاً بهجومها على لبنان، ونقل موقع واللا العبري عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه "جرى إبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية مسبقاً بالضربة".

وعلقت المملكة المتحدة أيضاً على التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، إذ قال وزير الدولة البريطاني بات مكفادن: "قلقون من تصعيد كبير، وندعو جميع الأطراف إلى تفادي حرب إقليمية"، معتبراً أن "ما يحدث خطر حقيقي يواجه المنطقة، ونأمل ألا يتطور وأن نتمكن من خفض التصعيد".

وفي سياق متصل حذرت مصر عبر بيان الخارجية من مخاطر "فتح جبهة حرب" في لبنان، مؤكدةً ضرورة إنهاء حرب غزة وأهمية تجنيب المنطقة حالة عدم استقرار شاملة. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: "لا بد من بذل كل المساعي لمنع التصعيد في المنطقة والانزلاق نحو حرب إقليمية تنذر بعواقب وخيمة".

من جهتها أعربت الأمم المتحدة في لبنان واليونيفيل في بيان مشترك عن قلقهما من "التطورات المقلقة" على طول الخط الأزرق، داعية الجميع إلى وقف إطلاق النار والامتناع عن التصعيد (بيان مشترك)، في حين طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بوقف العدوان أولاً وتطبيق القرار 1701، مبدياً دعمه الجهود الدولية التي يمكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة، ومؤكداً أن بلاده تُجري سلسلة اتصالات مع "أصدقاء لبنان" لوقف التصعيد.

وفي سياق متصل قالت القناة 12 العبرية إنه رغم إعادة فتح مطار بن غوريون في تل أبيب فإن عشرات الرحلات ستؤجل وتُلغى بشكل كامل، فيما أعلن مدير مطار بن غوريون إلغاء 50 رحلة جوية من بين 360 رحلة دولية اليوم. وذكرت القناة 12 العبرية أن الخطوط الجوية الفرنسية وشركة الطيران الهولندية ترانسافيا ألغتا رحلاتهما إلى إسرائيل اليوم، فيما قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية علقت رحلاتها إلى بيروت اليوم الأحد.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات على جنوب لبنان فجر الأحد، في الوقت الذي أطلق فيه حزب الله وابلاً من الصواريخ عبر الحدود رداً على اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شاكر، الذي قُتل في غارة إسرائيلية الشهر الماضي.