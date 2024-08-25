وذكرت مصادر أمنية تركية لوكالة الأناضول، اليوم الأحد، أن الاستخبارات تمكّنت من تحديد موقع كابار الملقب بتكين غوي في القامشلي، بعد ملاحقته لفترة طويلة.

وأوضحت أن كابار يُعَدّ من مسؤولي التنظيم الإرهابي في المجال اللوجيستي والتمويل، وأضافت أن الاستخبارات حيّدت كابار في عملية بالقامشلي.

والتحق كابار بالتنظيم الإرهابي عام 1992، وانتقل ضمن صفوفه من العراق إلى سوريا عام 2018.وكانت الداخلية التركية أدرجت كابار ضمن اللائحة الخضراء للمطلوبين، بعد تنفيذه عملية ضد مخفر للدرك في ولاية شرناق (جنوب شرق) عام 1992، ما أسفر عن استشهاد 26 عنصراً، فضلاً عن اختطاف عنصرين.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد إسقاط مسيّرات تابعة لتنظيم PKK الإرهابي في منطقة عملية المخلب-القفل شمال العراق. وأوضحت الوزارة في بيان أن إسقاط مسيّرات التنظيم الإرهابي جرى قبل أن تتمكن من إلحاق أي ضرر بالوحدات العسكرية التركية، وأكدت أن القوات المسلحة التركية تواصل مطاردة العناصر الإرهابية "دون هوادة".