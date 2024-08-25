سياسة
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"الاستخبارات" التركي يحيّد من يسمى بالمدير العام لمؤسسات تنظيم PKK الإرهابي
تمكّن جهاز الاستخبارات التركية من تحييد من يسمى بالمدير العام لمؤسسات تنظيم PKK الإرهابي، تكين غوي، الملقب بعبد الحميد كابار، في عملية نفذها في القامشلي بسوريا.
"الاستخبارات" التركي يحيّد من يسمى بالمدير العام لمؤسسات تنظيم PKK الإرهابي
جهاز الاستخبارات التركي يحيّد من يسمى بالمدير العام لمؤسسات تنظيم PKK الإرهابي، تكين غوي./ صورة: AA
25 أغسطس 2024

وذكرت مصادر أمنية تركية لوكالة الأناضول، اليوم الأحد، أن الاستخبارات تمكّنت من تحديد موقع كابار الملقب بتكين غوي في القامشلي، بعد ملاحقته لفترة طويلة.

وأوضحت أن كابار يُعَدّ من مسؤولي التنظيم الإرهابي في المجال اللوجيستي والتمويل، وأضافت أن الاستخبارات حيّدت كابار في عملية بالقامشلي.

والتحق كابار بالتنظيم الإرهابي عام 1992، وانتقل ضمن صفوفه من العراق إلى سوريا عام 2018.وكانت الداخلية التركية أدرجت كابار ضمن اللائحة الخضراء للمطلوبين، بعد تنفيذه عملية ضد مخفر للدرك في ولاية شرناق (جنوب شرق) عام 1992، ما أسفر عن استشهاد 26 عنصراً، فضلاً عن اختطاف عنصرين.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد إسقاط مسيّرات تابعة لتنظيم PKK الإرهابي في منطقة عملية المخلب-القفل شمال العراق. وأوضحت الوزارة في بيان أن إسقاط مسيّرات التنظيم الإرهابي جرى قبل أن تتمكن من إلحاق أي ضرر بالوحدات العسكرية التركية، وأكدت أن القوات المسلحة التركية تواصل مطاردة العناصر الإرهابية "دون هوادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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