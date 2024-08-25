سياسة
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الضفة الغربية.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتقال 35 مواطناً
استُشهد شاب متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرب حاجز الجلمة العسكري، شمال جنين في الضفة الغربية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
الضفة الغربية.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتقال 35 مواطناً
اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية / صورة: AA
25 أغسطس 2024

وأفادت الوكالة نقلاً عن مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على ثلاثة شبان، كانوا موجودين بمركبة في محيط حاجز الجلمة العسكري، وأضافت أن الاحتلال منع مركبات الإسعاف من الوصول إلى مكان المركبة، بينما اعتقل الشبان، الذين كانوا في داخلها.

وفي وقت لاحق، أعلنت مصادر أمنية، استشهاد أحد الشبان الثلاثة متأثراً بجروحه، فيما لم ترد أي تفاصيل حول الوضع الصحي للشابين الآخرين.

وباستشهاد الشاب في جنين، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 642 شهيداً، بينهم 147 طفلاً.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال، خلال اليومين الماضيين 35 مواطناً على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أطفال، منهم طفلتان أفرج عن إحداهما لاحقاً، إضافة إلى أسرى سابقين.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى في بيان مشترك، إن "عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضفة، رافقتها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وأشار إلى أن "قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و200 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا".

وأوضح أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعيّ) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين.

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فيما صعد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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