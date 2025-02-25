الحرب على غزة
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بدعوى "محاولة دهس مجندة".. الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً في القدس
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الاثنين، فلسطينياً من سكان القدس الشرقية بدعوى محاولته دهس مجندة من حرس الحدود. وقالت الشرطة في بيان: "جرت محاولة دهس مجندة من شرطة حرس الحدود في القدس الشرقية، واعتُقل المشتبه به".
بدعوى "محاولة دهس مجندة".. الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً في القدس
بدعوى "محاولة دهس مجندة"... الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً في القدس / صورة: AA (AA) / AA Archive
25 فبراير 2025

وأضافت: "قبل وقت وجيز، وخلال عملية مشتركة لجهاز الشاباك (الأمن العام) ومقاتلي شرطة حرس الحدود في القدس الشرقية، انطلقت مركبة مشبوهة باتجاه القوة، وتحركت بسرعة نحو مجندة من حرس الحدود، التي لاحظتها وتمكنت من الفرار".

وتابعت: "بعد مطاردة قصيرة على الأقدام، تمكن الجنود من اعتقال المشتبه به في مركبته. وخلال تفتيش المركبة، عُثر على سكينين".

وأشارت إلى أنه "جرى اعتقال المشتبه به (20 عاماً، من سكان القدس الشرقية)، وتحويله إلى جهاز الأمن العام لاستكمال التحقيق".

وحتى الساعة 20:30 (ت.غ)، لم يصدر عن الجانب الفلسطيني تعليق على الحادث.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الحادث وقع في حي الطور بالقدس الشرقية.

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