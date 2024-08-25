سياسة
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مصرع 13 شخصاً وفقدان 14 إثر انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمن
لقي 13 شخصاً مصرعهم وفُقد 14 آخرون جراء غرق قارب يقل مهاجرين إثيوبيين قبالة سواحل محافظة تعز جنوب غربي اليمن، حسبما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الأحد.
مصرع 13 شخصاً وفقدان 14 إثر انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمن
مصرع 13 شخصاً وفقدان 14 إثر انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمن / صورة: AA Archive
25 أغسطس 2024

وقالت المنظمة في بيان: "لقي 13 شخصاً مصرعهم بشكل مأساوي فيما لا يزال 14 آخرون في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل محافظة تعز اليمنية يوم الثلاثاء الماضي".

وأضاف البيان: "غرق القارب الذي غادر جيبوتي وعلى متنه 25 مهاجراً إثيوبياً إلى جانب مواطنين يمنيين بالقرب من مديرية ذوباب جنوبي تعز".

وأشار إلى أن من بين المتوفين 11 رجلا وامرأتين انتُشلَت جثثهم على طول سواحل باب المندب بالقرب من مديرية ذوباب، لافتاً إلى استمرار عمليات البحث على أمل العثور على المهاجرين المفقودين المتبقين والقبطان اليمني ومساعده".

وأردف البيان: "رغم الجهود المضنية، لا تزال أسباب غرق القارب غير واضحة".

ويُعَدّ اليمن وجهة عبور لمهاجري دول القرن الإفريقي، لا سيما إثيوبيا والصومال، إذ يهدف معظمهم إلى الانتقال منه إلى دول الخليج، بخاصة السعودية الواقعة على الحدود الشمالية الغربية للبلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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