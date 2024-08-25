سياسة
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"لتعزيز التعاون".. افتتاح قاعة "الركن التركي" بجامعة اليرموك الأردنية
افتتح سفير أنقرة لدى الأردن آردام أوزان اليوم الأحد، قاعة "الركن التركي" بمبنى كلية الآداب في جامعة اليرموك الحكومية بالمملكة.
"لتعزيز التعاون".. افتتاح قاعة "الركن التركي" بجامعة اليرموك الأردنية
افتتاح قاعة "الركن التركي" بجامعة اليرموك في الأردن / صورة: AA
25 أغسطس 2024

جاء ذلك خلال زيارة رسمية أجراها أوزان للجامعة رافقه فيها المستشار التعليمي لدى السفارة حسن قاليلي، وأنصار فرات مدير المركز الثقافي التركي "يونس إمرة"، ومنسق وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" عبد الرحمن صويلو.

و"الركن التركي" قاعة جهّزها المركز الثقافي التركي ووكالة "تيكا" بمبنى كلية الآداب، وتحتوي على أجهزة حاسوبية وألواح ذكية ومكتبة تضم مصادر ومراجع للطلبة والباحثين.

وقُبيل الافتتاح التقى أوزان رئيسَ الجامعة إسلام مساد، وأكّدا أهمية الشراكة بين الجانبين، وتطوير مجالات التعاون مع الجامعات التركية في التعليم التقني واللغة والتدريب وتبادل الخبرات والزيارات المتبادلة.

كما طُرحَت فكرة أن تكون جامعة اليرموك رائدة على مستوى الجامعات الأردنية في إعداد برامج تفرغ علمي لمدة عام لأكاديميين أتراك والمساهمة في العملية التدريسية وتعلم اللغة العربية في أثناء إقامتهم.

وحضر السفير والوفد المرافق لقاء مع طلبة اللغة التركية في مبنى المؤتمرات، تخلله إقامة عديد من الفقرات الثقافية والتعليمية من شعر وغناء وغير ذلك.

وفي كلمة له قال رئيس الجامعة: "يأتي افتتاح الركن التركي في كلية الآداب كجزء من خطة الجامعة الاستراتيجية القائمة على استحداث الشراكات وتوسيع العلاقات مع مختلف السفارات والمؤسسات والجامعات داخل الأردن وخارجه، بما يخدم العملية الأكاديمية في الجامعة، لا سيما أن (الركن التركي) يوفر بيئة دراسية متميزة للطلبة".

فيما قال السفير أوزان في كلمته، إن "رغبتنا هي تعزيز تعاوننا في مجال التعليم مع المملكة الأردنية الهاشمية، ونواصل جهودنا في هذا الاتجاه"، مبيناً أنه "زِيدَ عدد المنح الدراسية الممنوحة لإخوتنا الأردنيين للعام الدراسي القادم بنسبة 30%".

وأضاف: "(الركن التركي) الذي نفتتحه اليوم يشكّل مظهراً ملموساً آخر لعلاقاتنا المتميزة مع جامعة اليرموك، ويحدونا أمل صادق في أن يساهم المشروع في تعزيز روابطنا".

وجامعة اليرموك هي ثاني جامعة بالأردن تخرّج طلبة يحملون درجة البكالوريوس باللغة التركية، إلى جانب الجامعة الأردنية، وتربطها اتفاقيات مع عديد من الجامعات التركية المعروفة على مستوى العالم.

وتأسس قسم اللغة التركية في جامعة اليرموك عام 2017، ويبلغ عدد الطلبة الدراسين فيه نحو 250.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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