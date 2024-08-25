وقال حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف: "كانت ليلة صعبة في كامل المنطقة، تعرضت منطقة راكيتيانسكي للقصف. وقع الأسوأ: قُتل 5 مدنيين"، كما أشار إلى إصابة 12 شخصاً بجروح، بينهم 6 "حالاتهم خطيرة".

وتتعرض منطقة بيلغورود الحدودية لقصف متكرر وكانت هدفاً لعدة محاولات توغل من القوات الأوكرانية. أما منطقة كورسك المجاورة فتشهد عملية عسكرية غير مسبوقة في حجمها منذ 6 أغسطس/آب تنفذها القوات الأوكرانية.

وذكر حاكم كورسك أليكسي سميرنوف أنه أُسقِطَت 4 صواريخ أوكرانية ليل السبت.

في المقابل قال الجيش الأوكراني اليوم الأحد، إن روسيا أطلقت عدة صواريخ وطائرات مسيرة خلال الليل مستهدفة شمال وشرق البلاد، وإن أنظمة الدفاع الجوي دمرت معظم الأسلحة قبل أن تصل إلى أهدافها.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني عبر تطبيق تليغرام أن الهجمات استهدفت مناطق على الخطوط الأمامية في تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ودونيتسك، مضيفاً أن "أغلب الصواريخ لم يصل إلى أهدافه".

وقال إن روسيا أطلقت 9 طائرات مسيرة، وإن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 8 منها فوق منطقة ميكولايف.

وذكر أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا عبر تليغرام، أن 7 أصيبوا في الهجمات الروسية، بينهم طفل سنّه 4 أعوام، فيما قال إيهور تيريخوف رئيس بلدية مدينة خاركيف، إن خط أنابيب لنقل الغاز في المدينة تَضرَّر، كما أسفرت الهجمات عن تدمير منزلين على الأقلّ وتضرر 10 منازل أخرى.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشنّ روسيا هجوماً عسكريّاً على جارتها أوكرانيا، تشترط لإنهائه تَخلِّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في شؤونها".