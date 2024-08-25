جاء ذلك وفق ما ذكره الرئيس المصري في لقاء بالقاهرة مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية تشارلز براون، وفق بيان للرئاسة المصرية. يأتي ذلك وسط جولة جديدة من المفاوضات بشأن وقف الحرب بغزة تستضيفها مصر حالياً، وتبادل إسرائيل وحزب الله اللبناني مواجهات تعتبر الأوسع منذ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وشدّد السيسي على أن "الوضع الإقليمي الراهن يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة، لبذل المساعي كافة وتكثيف الضغوط، لنزع فتيل التوتر ووقف حالة التصعيد التي تهدّد أمن واستقرار المنطقة بالكامل". وحذّر في هذا الصدد من "مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان"، مؤكداً "ضرورة صون استقرار لبنان وسيادته".

كما أكد الرئيس المصري "ضرورة التجاوب مع الجهود المشتركة، المصرية-الأمريكية-القطرية، الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بقطاع غزة فوراً، وتبادل الأسرى والمحتجزين، بما يسمح بتعزيز مسار التهدئة والاستقرار بالمنطقة".

ونوه بـ"صعوبة الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق بالقطاع، وما تفرضه من ضرورة وقف الحرب فوراً، لإيصال ما تحتاج إليه غزة من كميات هائلة من المساعدات الإغاثية والصحية".

ودعا كذلك إلى "تضافر الجهود الدولية نحو إطلاق مسار سياسي شامل، يُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين، كأساس للاستقرار الإقليمي المستدام".

وأفادت الرئاسة المصرية بأن اللقاء "شهد تأكيد عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، وما تشهده العلاقات بين الدولتين من تعاون وتنسيق مستمر في مختلف المجالات، وعلى رأسها الأمنية والعسكرية".

من جانبه أكّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية تقدير بلاده "دور مصر المحوري الداعم للاستقرار والأمن والسلام"، وفق بيان الرئاسة، معرباً عن "التطلع إلى مواصلة دفع العمل المشترك في مجالات التعاون العسكري إلى آفاق أوسع، بما يحقّق المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار والسلم بالشرق الأوسط".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنّها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.