جاء ذلك خلال انطلاق فاعليات المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية في القاهرة، تحت عنوان "دور المرأة في بناء الوعي" وفق بيانين للوزارة.

وقال وزير الأوقاف المصري أسامة الأزهري في الكلمة الافتتاحية، إن المؤتمر يدور حول 6 محاور: دور المرأة في "بناء الوعي الديني والثقافي وخدمة المجتمع وبناء الأسرة وتعزيز قيم التسامح والسلام والتجربة المصرية في تمكين المرأة".

وأضاف: "إذا كان المؤتمر عن المرأة ودورها في بناء الوعي، فإن المرأة الفلسطينية في مقدمة نساء العالم صبراً وتحملاً وصموداً، وقد حفرت في وعي الأجيال المتعاقبة اسم فلسطين الذي لن يمحوه عدوان صارخ ولا قتل ولا حصار ولا تجويع ولا إبادة ولا تنكيل".

وأردف الأزهري: "المرأة الفلسطينية تحملت مرارة فقد الزوج والأب والأهل، ومرارة ثكل الولد، وقامت ولا تزال ببناء الوعي في الأجيال على الثبات على الأرض وعدم قبول التهجير والنزوح، وتقدم الابن تلو الآخر شهيداً فداء للأرض والوطن".

يُشار إلى أن المؤتمر يُعقد في وقت تواصل فيه إسرائيل بدعم أمريكي منذ نحو 10 أشهر حرباً على قطاع غزة، خلفت أكثر 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

بدوره قال وزير الشؤون الإسلامية السعودي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ في كلمته، إن "الإسلام عُني بالمرأة عناية شديدة فائقة لم يشهد التاريخ مثلها"، وفق بيان ثانٍ لوزارة الأوقاف المصرية.

وتستمرّ فاعليات المؤتمر الأحد والاثنين، ويشهده "أكثر من 100 عالم من أكثر من 60 دولة"، وفق وزارة الأوقاف المصرية.