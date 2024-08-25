جاء في كلمة لأردوغان عقب اجتماع للحكومة التركية برئاسته، في مدينة أخلاط التاريخية بولاية بيتليس جنوب شرقي البلاد، وذلك بمناسبة الذكرى 953 لانتصار السلاجقة على البيزنطيين سنة 1071م في معركة ملاذكرد.

وشدد الرئيس أردوغان على أن تركيا تواصل تقديم الدعم للقضية الفلسطينية "وتجلّى ذلك في استضافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تحت قبة البرلمان"، مشيراً إلى أنّ إسرائيل لم تتمكن من كسر إرادة الشعب الفلسطيني على المقاومة، على الرغم من كل وحشيتها.

وأردف: "مرة ​​أخرى، نُحيي باحترام الشعب الفلسطيني الذي يدافع ببطولة عن أرضه. عاجلاً أو آجلاً، نحن على يقين أن النصر سيكون لأشقائنا الفلسطينيين".

في سياق آخر، أكد الرئيس التركي في كلمته أن مدينة أخلاط، تُعدّ إرثاً ثقافياً من الدولة السلجوقية، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يجري فيها عقد اجتماع للحكومة التركية خارج العاصمة أنقرة منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة (في 2002).

ووقعت معركة ملاذكرد في 26 أغسطس/آب 1071، وتمكن فيها السلطان السلجوقي ألب أرسلان، من هزيمة الجيش البيزنطي بقيادة الإمبراطور رومانوس الرابع ديوجينيس، ليفتح أبواب الأناضول للأتراك.

ويعد الانتصار في ملاذكرد من أهم الانتصارات التي غيرت مجرى التاريخ التركي، وكانت لها تأثيرات كبيرة امتدت لقرون.