وقالت القسام، في منشور عبر منصة تليغرام، إنها قصفت مدينة تل أبيب بصاروخ من طراز "M90" رداً على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد لأبناء شعبنا".

وهذه المرة الثانية خلال أغسطس/آب الجاري، التي تطلَق فيها صواريخ من غزة تجاه تل أبيب.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء الأحد، إطلاق صاروخ من قطاع غزة، نحو مدينة "ريشون لتسيون" قرب مدينة تل أبيب، فيما قالت القناة 12 العبرية (خاصة) إن صافرات الإنذار دوت في ريشون لتسيون.

وقال الجيش في بيان مقتضب: "متابعة للإنذار في منطقة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب فقد رُصد إطلاق قذيفة صاروخية من جنوب قطاع غزة، سقطت في منطقة مفتوحة".

وصاروخ "M90" أو "مقادمة 90"، نسبة إلى إبراهيم المقادمة، أحد قادة حماس ومن مؤسسي كتائب القسام الذي اغتالته إسرائيل في 2003، وأعلِن عن الصاروخ محلي الصنع في نفس العام، ومداه يتراوح بين 200 و250 كيلومتراً.