سياسة
2 دقيقة قراءة
كتائب القسام تقصف تل أبيب للمرة الثانية خلال شهر
أعلنت الأحد كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، قصف تل أبيب بصاروخ M90 رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين وتهجيرهم المتعمد، وذلك للمرة الثانية خلال الشهر الجاري.
كتائب القسام تقصف تل أبيب للمرة الثانية خلال شهر
كتائب القسام تعلن قصف تل أبيب بصاروخ من طراز M90 رداً على المجازر بحق المدنيين وتهجيرهم المتعمد / صورة: تليغرام
25 أغسطس 2024

وقالت القسام، في منشور عبر منصة تليغرام، إنها قصفت مدينة تل أبيب بصاروخ من طراز "M90" رداً على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد لأبناء شعبنا".

وهذه المرة الثانية خلال أغسطس/آب الجاري، التي تطلَق فيها صواريخ من غزة تجاه تل أبيب.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء الأحد، إطلاق صاروخ من قطاع غزة، نحو مدينة "ريشون لتسيون" قرب مدينة تل أبيب، فيما قالت القناة 12 العبرية (خاصة) إن صافرات الإنذار دوت في ريشون لتسيون.

وقال الجيش في بيان مقتضب: "متابعة للإنذار في منطقة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب فقد رُصد إطلاق قذيفة صاروخية من جنوب قطاع غزة، سقطت في منطقة مفتوحة".

وصاروخ "M90" أو "مقادمة 90"، نسبة إلى إبراهيم المقادمة، أحد قادة حماس ومن مؤسسي كتائب القسام الذي اغتالته إسرائيل في 2003، وأعلِن عن الصاروخ محلي الصنع في نفس العام، ومداه يتراوح بين 200 و250 كيلومتراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us