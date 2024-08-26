ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر من التحقيق، بأن قاضي التحقيق الباريسي المكلّف النظر في القضية المشتبه بارتكاب مخالفات فيها ضمن إطار عصابة منظمة، مدد احتجاز دوروف لدى الشرطة مساء الأحد.

وأضاف المصدر، الذي لم تسمّه الوكالة الفرنسية، أنّ مؤسس تليغرام يمكن أن يبقى موقوفاً لمدة أقصاها 96 ساعة، على أن يُطلق سراحه بعد ذلك أو يمثل أمام القاضي، فيما رفض مكتب المدعي العام تقديم أي معلومات "في ما يتعلّق بالإجراء المتبع في أثناء التحقيق".

وقُبض على الملياردير الفرنسي-الروسي البالغ 39 عاماً في مطار لوبورجيه بين الساعة السابعة والنصف والثامنة مساء السبت (بين 17,30 و18,00 ت.غ)، قادماً من أذربيجان برفقة حارسه الشخصي ومساعدته.

وفي وقت سابق من مساء الأحد، أكدت منصف تليغرام أن مؤسسها دوروف "ليس لديه ما يخفيه"، وشدّدت في بيان نشرته عبر تطبيقها على أنها "تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية"، لافتة إلى أنه "من السخيف الادعاء بمسؤولية منصة أو مالكها عن إساءة استخدام لها".

ونقلت مصادر مطلعة على القضية عن المكتب المسؤول عن مكافحة العنف ضدّ القاصرين (Ofmin) قوله إنّه أصدر مذكرة بحث ضد دوروف انطلاقاً من دوره منسّقاً في تحقيق أولي في جرائم تراوح بين الاحتيال وتهريب المخدرات والمضايقة عبر الإنترنت والجريمة المنظمة، مروراً بتبرير الإرهاب والاحتيال، وفقاً لمصادر مطّلعة على القضية.