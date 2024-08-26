وأوضح المصدران أنّ حماس وإسرائيل لم توافقا على عديد من الحلول التي قدّمها الوسطاء، مما يزيد الشكوك حول فرص إحراز تقدم في أحدث الجهود التي تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 10 أشهر.

وعلى مدى أشهر، فشلت جولات من المحادثات في التوصل إلى اتفاق ل إنهاء الحرب الإسرائيلية المدمّرة في غزة أو إطلاق سراح المحتجزين المتبقين لدى حركة حماس في القطاع.

وتتضمن نقاط الخلاف الرئيسية في المحادثات الجارية بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر الوجود الإسرائيلي في ما يُسمى بمحور فيلادلفيا (صلاح الدين)، وهو شريط ضيق من الأرض يبلغ طوله 14.5 كيلومتر على امتداد الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر.

وقال مصدر مصري إن الوسطاء طرحوا عدداً من البدائل لوجود القوات الإسرائيلية على ممر فيلادلفيا وممر نتساريم الذي يمر عبر وسط قطاع غزة، غير أن الطرفين لم يقبلا أياً منها.