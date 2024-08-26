سياسة
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الجولة الأخيرة من محادثات غزة في القاهرة تنتهي دون اتفاق
نقلت وكالة رويترز مساء الأحد، عن مصدرين أمنيين مصريين قولهما إن المحادثات التي عُقدت في القاهرة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم تتوصل إلى اتفاق بين وفدي حركة حماس وتل أبيب.
الجولة الأخيرة من محادثات غزة في القاهرة تنتهي دون اتفاق
مصدران أمنيان مصريان: لم توافق حماس ولا إسرائيل على عدة تسويات قدمها الوسطاء / صورة: AP
26 أغسطس 2024

وأوضح المصدران أنّ حماس وإسرائيل لم توافقا على عديد من الحلول التي قدّمها الوسطاء، مما يزيد الشكوك حول فرص إحراز تقدم في أحدث الجهود التي تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 10 أشهر.

وعلى مدى أشهر، فشلت جولات من المحادثات في التوصل إلى اتفاق ل إنهاء الحرب الإسرائيلية المدمّرة في غزة أو إطلاق سراح المحتجزين المتبقين لدى حركة حماس في القطاع.

وتتضمن نقاط الخلاف الرئيسية في المحادثات الجارية بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر الوجود الإسرائيلي في ما يُسمى بمحور فيلادلفيا (صلاح الدين)، وهو شريط ضيق من الأرض يبلغ طوله 14.5 كيلومتر على امتداد الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر.

وقال مصدر مصري إن الوسطاء طرحوا عدداً من البدائل لوجود القوات الإسرائيلية على ممر فيلادلفيا وممر نتساريم الذي يمر عبر وسط قطاع غزة، غير أن الطرفين لم يقبلا أياً منها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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