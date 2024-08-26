وأطلقت روسيا هجمات صباح الاثنين، على أوكرانيا، وأعلن حكام منطقتي أوديسا وزابوريجيا الجنوبيتين وخاركيف الشمالية، على تطبيق تليغرام، وقوع انفجارات في مناطقهم، ودعوا السكان للتوجّه إلى الملاجئ.

وأفاد رئيس بلدية لوتسك (وسط)، إيغور بوليشوك، بأن "مبنى سكنياً تضرر نتيجة هجوم للعدو في لوتسك"، وفي وقت سابق، أسفر هجوم على منشأة صناعية في منطقة بولتافا (وسط) عن إصابة خمسة أشخاص بجروح، وفق ما أفاد حاكم المنطقة فيليب برونين.

في السياق، قال حاكم منطقة ساراتوف الروسية، اليوم الاثنين، إنّ امرأة أصيبت بجروح وتضررت عدة منازل في مدينتَي ساراتوف وإنجلز نتيجة هجوم شنته كييف بطائرات مسيّرة، في حين قال الجيش الأوكراني إن روسيا شنت هجوماً مماثلاً بطائرات مسيّرة على كييف.

وأضاف رومان باسورجين حاكم ساراتوف، عبر تطبيق تليغرام، أن مجمعاً سكنياً في مدينة ساراتوف تضرر جراء الحطام المتساقط من طائرات مسيّرة دمرتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية، وقال: "نُقلت امرأة إلى المستشفى في حالة خطيرة. الأطباء يبذلون كل ما في وسعهم لإنقاذ حياتها".

كان باسورجين قد قال في وقت سابق إنه جرى نشر جميع خدمات الطوارئ في الأماكن المتضررة في ساراتوف وإنجلز، و هما مدينتان رئيسيتان في المنطقة التي تبعد مئات الكيلومترات جنوب شرقي العاصمة موسكو.

وأظهر مقطع مصور نشرته قناة شوت الإخبارية الروسية على تليغرام ما حددته بأنه مبنى سكني شاهق الارتفاع في ساراتوف، وقد لحقت به أضرار.

في غضون ذلك قال الجيش الأوكراني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، إن روسيا شنّت هجوماً بطائرات مسيّرة على كييف، وأضاف أنه وفقاً للمعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار جراء الهجوم.

وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، على تطبيق تليغرام، إنه جرى تدمير ما يصل إلى 10 طائرات مسيّرة لدى اقترابها من المدينة في المنطقة المحيطة بالعاصمة. وأضاف أن التقديرات الكاملة لحجم الهجوم سيُعلن عنها في وقت لاحق اليوم.

وكانت صافرات الإنذار قد دوّت في معظم مناطق وسط وشرق أوكرانيا للتحذير من غارات جوية في الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش اليوم.

في السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إنّ قوات كييف حقّقت تقدماً محدوداً في كورسك الروسية، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على شنها هجوماً مباغتاً في المنطقة، وأعلن سيطرتها على بلدتين إضافيتين.

وجاء في مداخلته المسائية: "تحدّثت مع قائد الجيش أولكسندر سيرسكي، وقد أحرزت قواتنا تقدماً في منطقة كورسك. ما بين كيلومتر واحد وثلاثة كيلومترات. تمت السيطرة على بلدتين إضافيتين"، مشيراً إلى "عمليات لا تزال جارية" في بلدة أخرى.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في شؤونها".