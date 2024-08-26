سياسة
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استهدفها الحوثيون.. هيئة أوروبية: النيران لا تزال مشتعلة في سفينة "سونيون"
قالت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر (أسبيدس) عبر منصة إكس، اليوم الاثنين، إن النيران لا تزال مشتعلة في السفينة "إم في سونيون MV Sounion" التي ترفع علم اليونان، منذ 23 أغسطس/آب الجاري إثر تعرضها لهجوم من جماعة الحوثي اليمنية.
استهدفها الحوثيون.. هيئة أوروبية: النيران لا تزال مشتعلة في سفينة "سونيون"
السفينة MV SOUNION التي استهدفها الحوثيين بالبحر الأحمر (مواقع التواصل الاجتماعي) / Others
26 أغسطس 2024

وذكرت البعثة أنه لا توجد أي مؤشرات واضحة حتى الآن على تسرب نفطي، في حين نشرت المهمة صوراً بتاريخ أمس الأحد، تُظهر تصاعد ألسنة اللهب والدخان من سطح السفينة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، إنها هاجمت ناقلة النفط سونيون في البحر الأحمر وذلك "عقاباً للشركة المالكة للسفينة لانتهاكها قرار حظر الوصول إلى مواني فلسطين المحتلة".

وذكرت "أسبيدس" أن الحرائق شوهدت في خمسة مواقع على الأقل على سطح السفينة، بالإضافة إلى اشتعال جزء من الهيكل العلوي، وأظهرت صورة التقطها القمر الصناعي (كوبرنيكوس 2) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية تصاعد الدخان من البحر بالقرب من مكان رصد "سونيون" آخر مرة.

وتمكنت وكالة رويترز من تحديد موقع الصورة عن طريق مطابقة آخر مكان شوهدت فيه السفينة مع بيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن، فيما قالت "أسبيدس" يوم الخميس إن الناقلة، التي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام، تشكل خطراً بيئياً.

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي اليمنية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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