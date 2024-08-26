وذكرت البعثة أنه لا توجد أي مؤشرات واضحة حتى الآن على تسرب نفطي، في حين نشرت المهمة صوراً بتاريخ أمس الأحد، تُظهر تصاعد ألسنة اللهب والدخان من سطح السفينة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، إنها هاجمت ناقلة النفط سونيون في البحر الأحمر وذلك "عقاباً للشركة المالكة للسفينة لانتهاكها قرار حظر الوصول إلى مواني فلسطين المحتلة".

وذكرت "أسبيدس" أن الحرائق شوهدت في خمسة مواقع على الأقل على سطح السفينة، بالإضافة إلى اشتعال جزء من الهيكل العلوي، وأظهرت صورة التقطها القمر الصناعي (كوبرنيكوس 2) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية تصاعد الدخان من البحر بالقرب من مكان رصد "سونيون" آخر مرة.

وتمكنت وكالة رويترز من تحديد موقع الصورة عن طريق مطابقة آخر مكان شوهدت فيه السفينة مع بيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن، فيما قالت "أسبيدس" يوم الخميس إن الناقلة، التي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام، تشكل خطراً بيئياً.

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي اليمنية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.