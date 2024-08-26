سياسة
3 دقيقة قراءة
إسرائيل تعترض مسيّرة قرب طبريا.. وغوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق النار
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتراض مسيّرة شرق بحيرة طبريا شمال إسرائيل، فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، داعياً إلى وقف إطلاق النار.
إسرائيل تعترض مسيّرة قرب طبريا.. وغوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق النار
قصف إسرائيلي مدفعي على بلدات جنوبي لبنان. / صورة: AA
26 أغسطس 2024

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه جرى تفعيل صفارات الإنذارات في منطقة شرق بحيرة طبريا، مضيفاً أن "الدفاعات الجوية اعترضت هدفاً جوياً مشبوهاً جرى رصده في المنطقة".

من جانبها أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "يشتبه بإطلاق طائرة مسيّرة من سوريا"، دون تفاصيل إضافية، وذلك بعد يوم من تصعيد غير مسبوق منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهدته منذ فجر الأحد مناطق شمال إسرائيل وجنوب لبنان.

في السياق أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، داعياً إلى وقف إطلاق النار.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريح صحفي أمس الأحد، إنّ غوتيريش يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله، داعياً الطرفين إلى "العودة بشكل عاجل وفوري إلى وقف الأعمال العدائية".

وأشار إلى أن هذه الأعمال تعرّض السكان اللبنانيين والإسرائيليين للخطر، فضلاً عن أنها تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

وفي وقت سابق الأحد أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "نجاح" عملية الرد العسكري على اغتيال إسرائيل القيادي في الحزب فؤاد شكر، واتهم تل أبيب بـ"الكذب والفشل".

وأشار نصر الله إلى "إطلاق 340 صاروخاً تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية"، ما أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي بسلاح البحرية وإصابة اثنين، وفق بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 40 غارة استهدفت مناطق بجنوب لبنان في أوسع هجوم منذ بدء المواجهات في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us