سياسة
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تدمر الأهداف بدقة.. كوريا الشمالية تختبر نوعاً جديداً من المُسيرات المتفجرة
اختبرت كوريا الشمالية طرازاً جديداً من المُسيرات المتفجرة، وأظهرت مشاهد بثتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يُشرف على اختبار هذا السلاح، السبت، ويراقب بواسطة منظار المسيّرات تفجّر أهدافها.
تدمر الأهداف بدقة.. كوريا الشمالية تختبر نوعاً جديداً من المُسيرات المتفجرة
اختبرت كوريا الشمالية طرازاً جديداً من المسيرات المتفجرة / Others
26 أغسطس 2024

وقال كيم جونغ أون إنه "من الضروري تطوير وإنتاج مزيد من المُسيرات المتفجرة ومُسيرات الاستطلاع الاستراتيجية والمُسيرات الهجومية المتعددة الأغراض"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الرسمية.

وأوردت الوكالة أن هذه الأسلحة "ستستخدم لمهاجمة كل الأهداف المعادية على الأرض وفي البحر"، مشيرةً إلى أن كل المُسيرات التي اخُتبرت، الاثنين، "تعرفت على (الأهداف المحددة) ودمَّرتها بدقة".

وأكد كيم أن بلاده ستسعى "لدمج تكنولوجيا الذكاء الصناعي في تطوير المُسيرات"، فيما قال خبراء إن المُسيرات التي ظهرت في صور وسائل الإعلام الكورية الشمالية تشبه مُسيرات "هاروب" و"هيرو 30" إسرائيلية الصنع، و"لانسيت 3" الروسية الصنع.

ورجح الخبراء أن تكون بيونغ يانغ قد حصلت على هذه التكنولوجيا من روسيا التي حصلت عليها بدورها على الأرجح من إيران. وأوضح شو سانغ كيون، الأستاذ في المعهد العالي للعلم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية، لوكالة الصحافة الفرنسية أن "المُسيّرة المتفجرة التي تشبه (هاروب) يمكنها أن تحلّق لأكثر من ألف كلم".

وأطلقت بيونغ يانغ في 2022 مُسيرات عبرت الحدود بين الكوريتين من غير أن يتمكن الجيش الكوري الجنوبي من إسقاطها بسبب حجمها الصغير. وفي السنة التالية، شكَّلت كوريا الجنوبية قيادة عسكرية مشتركة تُشرف على عمليات المُسيرات، للتصدي لمخاطر مُسيرات الشمال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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