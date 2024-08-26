ووفق تقرير المنظمة الحقوقية فإن الاحتلال عذب العالمين في الرعاية الصحية وأساء معاملتهم، مشيراً إلى أن "احتجاز الكوادر الطبية في سياق الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على المستشفيات في غزة يساهم في التدهور الكارثي لنظام الرعاية الصحية في القطاع المحاصر".

ونقلت المنظمة عن أطباء وممرضين ومسعفين، أُفرج عنهم، سوء المعاملة في سجون الاحتلال بما يشمل الإذلال، والضرب، والوضعيات المجهدة القسرية، والتقييد، وعصب الأعين لفترات طويلة، والحرمان من الرعاية الطبية.

كما أبلغوا أيضاً عن تعرضهم للتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي من قِبل قوات الاحتلال، والحرمان من الرعاية الطبية، وظروف الاحتجاز السيئة لعموم الأسرى.

وصرحت بلقيس جراح، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "تواصل الحكومة الإسرائيلية إساءة معاملة الكوادر الطبية الفلسطينية بعيداً عن الأعين، وعليها التوقف فوراً".

ودعت إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل في التعذيب وغيره من ضروب إساءة معاملة الأطباء والممرضين والمُسعفين، ومعاقبة الجناة بشكل مناسب، بما في ذلك من قِبل المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت إلى أن شهادات الكوادر الطبية تتوافق مع التقارير المستقلة، منها تقارير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ووسائل الإعلام العبرية والجماعات الحقوقية التي توثّق العشرات من روايات الأسرى عن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، التي تؤكد تعرض الأسرى للضرب، والعنف الجنسي، والاعترافات القسرية، والصعق بالكهرباء، وغيرها من أشكال التعذيب والانتهاكات.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن القوات الإسرائيلية احتجزت على الأقل 310 كوادر طبية فلسطينية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ووثّقت "هيلث كير ووركرز ووتش"-فلسطين، وهي منظمة غير حكومية، 259 عملية احتجاز لعاملين في الرعاية الصحية، وجمعت 31 رواية تصف التعذيب وغيره من الانتهاكات على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت هيومن رايتس ووتش ضرورة أن تتأكد المحكمة الجنائية الدولية، التي تدرس طلبات إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار بتهمة ارتكاب جرائم دولية خطيرة، أن تتضمن تحقيقاتها الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.