واستُشهد 15 فلسطينياً وجُرح آخرون في غارات للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، استهدفت منازل ومدرسة تؤوي نازحين في محافظات قطاع غزة، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان وسيدة، وإصابة 15 آخرين؛ جراء قصف طائرة مُسيرة إسرائيلية منزلاً لعائلة "العجل" قرب مستشفى "أصدقاء المريض" غربي مدينة غزة.

وقال شهود عيان إن "الآليات المتوغلة جنوب حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة، أطلقت النار والقذائف المدفعية بشكل مكثف على الحي، وسقط بعضها في حي الصبرة المجاور".

ووسط قطاع غزة، استُشهد فلسطينيان جراء استهدافهما من مُسيرة إسرائيلية على مدخل حارة الجعفراوي جنوب شرقي مدينة دير البلح، وفق مصدر طبي أضاف أن سيدتين استُشهدتا جراء إلقاء قنبلة من مُسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" في مدرسة تؤوي نازحين بأرض المفتي شمال مخيم النصيرات.

وشهدت المحافظة الوسطى غارات مدفعية وجوية تركزت على مخيم النصيرات ومدينة دير البلح، فيما أطلقت طائرة مُسيرة وآليات إسرائيلية النار شمال المخيم وشمال شرقي مخيم البريج، حسب شهود عيان.

وفي مدينة خان يونس (جنوب)؛ وصلت جثامين 6 فلسطينيين إلى ثلاجات الموتى في مجمع ناصر الطبي (غرب) ومستشفى غزة الأوروبي (شرق)؛ جراء غارات إسرائيلية في خان يونس ورفح، وفق مسعفين لمراسل الأناضول.

وأوضح المسعفون أن الشهداء هم سيدتان من عائلة "قديح" استُشهدتا بغارة على منزل لعائلة "أبو ريدة" بمنطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، و3 شهداء انتُشلوا من شمال مدينة رفح، وسادس توفي متأثراً بجراح أُصيب بها في غارة سابقة.

كما أفادوا بإصابة 3 فلسطينيين بجراح في قصف طائرة مُسيرة إسرائيلية منزلاً يعود لعائلة عثمان في مخيم خان يونس.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية محيط منطقة الكتبية والسطر الغربي ومحيط مدينة حمد وبلدة بني سهيلا وشارع المشروع في مدينة خان يونس، وفق شهود عيان.

بموازاة ذلك، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف مبانٍ سكنية غرب وشرق مدينة رفح؛ ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم في منازل بحي السلام شرقاً، وفق مصدر محلي للأناضول.

"مستشفى الأقصى" يواصل عمله

وقالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، إن "مستشفى شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح وسط القطاع يواصل عمله رغم إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي محيطه "منطقة عسكرية"، فيما غادره عدد من المرضى خوفا من تكرار سيناريو اقتحام المستشفيات.

وقالت الوزارة في بيان، إن "إعلان الاحتلال الاسرائيلي محيط مستشفى شهداء الأقصى منطقة عمليات تسبب بحدوث حالة من الهلع بين المرضى، وهروب عدد منهم من المستشفى خوفا من تكرار سيناريو اقتحام المستشفيات الأخرى".

وأضافت أن الطواقم الصحية بالمستشفى "متمسكة بتقديم رسالتها، وهناك نحو 100 مريض ما زالوا فيه، منهم 7 في العناية المركزة"، وطالبت الوزارة بضرورة "توفير الحماية لمستشفى شهداء الأقصى والمرضى والكوادر الصحية فيه"، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي محيطه منطقة عمليات عسكرية.

جيش الاحتلال يوسِّع محور نتساريم

في غضون ذلك، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الاثنين، أن صور الأقمار الصناعية تُظهر إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على توسعة ممرّ نتساريم الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين شمالي وجنوبي.

وقالت الصحيفة: "في الآونة الأخيرة يعمل الجيش الإسرائيلي على توسيع الممر، وفي الأيام الأخيرة قُتل 4 من جنود الاحتياط هناك بعد إصابتهم بعبوات مزروعة على جانب الطريق".

ويعد هذا الطريق إحدى نقاط الخلاف الأساسية في المحادثات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة، إذ تصر حماس على الانسحاب الإسرائيلي الكامل، فيما يطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بآلية لمنع انتقال مسلحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، وفق قوله.

وحسب الصحيفة: "أنشأ الجيش الإسرائيلي ممر نتساريم عملياً أيضاً لمنع عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة، ولمنع عودة الفلسطينيين بشكل عام، فيمكن للفلسطينيين التحرك جنوباً -ولكن ليس إلى الداخل في الاتجاه المعاكس".

وأضافت: "أُنشئت 4 نقاط عسكرية كبيرة في الممر، لإقامة دائمة لمئات الجنود".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً على غزة؛ ما خلّف أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.