سياسة
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في ذكرى "ملاذكرد" الـ953.. أردوغان: حاربنا مع الأكراد والعرب صفاً واحداً
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن "معركة ملاذكرد حارب فيها الأتراك والأكراد والعرب ضد العدو جنباً إلى جنب وامتزجت دماؤهم الطاهرة فوق ثرى الأناضول".
في ذكرى "ملاذكرد" الـ953.. أردوغان: حاربنا مع الأكراد والعرب صفاً واحداً
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمة في إطار مشاركته بولاية موش في احتفالات الذكرى السنوية الـ953 لمعركة ملاذكرد / صورة: AA
26 أغسطس 2024

جاء ذلك خلال كلمة لأردوغان في إطار مشاركته بولاية موش (شرق) في احتفالات الذكرى السنوية الـ953 لانتصار السلاجقة على بيزنطة سنة 1071م.

وأوضح الرئيس التركي أن معركة ملاذكرد كانت "الخطوة الأولى" نحو فتح إسطنبول (في 1453م)، و"نقطة تحول استراتيجية مهَّدت الطريق لفتح القدس (في 1187م)"، مضيفاً أنها "انتصار للمسلمين الأتراك بمشاركة الأكراد والعرب والمسلمين من الأقوام الأخرى التي اعتنقت الإسلام ضد العدو".

وتابع: "دماؤهم الطاهرة امتزجت معاً في هذه الأرض تحت راية السلطان السلجوقي ألب أرسلان"، مشيراً إلى أنه رغم مرور 953 عاماً على المعركة، "فإن روح ملاذكرد القوية لا تزال تتدفق في تركيا والعالم التركي والإسلامي".​​​​​​​

ووقعت معركة ملاذكرد في 26 أغسطس/آب 1071، وتمكن فيها السلطان السلجوقي ألب أرسلان، من هزيمة الجيش البيزنطي بقيادة الإمبراطور رومانوس الرابع ديوجينيس. وفتح انتصار السلاجقة بقيادة ألب أرسلان الطريق أمام الأتراك للتقدم في آسيا الصغرى، التي باتت تُعرف حالياً باسم تركيا، إذ شكلَّت المعركة منعطفاً تاريخياً في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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