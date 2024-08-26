سياسة
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60 منظمة دولية تطلب محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق صحفيين قتلت بعضهم عمداً
طالبت 60 منظمة صحفية وحقوقية دولية، الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد "عمليات القتل غير المسبوقة" وانتهاكات حرية الإعلام التي ترتكبها إسرائيل بحق الصحفيين في غزة، مؤكدةً أنها تحققت من قتل تل أبيب "عمداً" عدداً منهم.
60 منظمة دولية تطلب محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق صحفيين قتلت بعضهم عمداً
جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف 170 منذ بدء الحرب في غزة 7 أكتوبر 2023 / صورة: Reuters
26 أغسطس 2024

جاء ذلك في رسالة مشتركة وجَّهتها المنظمات من بينها "مراسلون بلا حدود" و"هيومن رايتس ووتش" و"لجنة حماية الصحفيين"، اليوم الاثنين، إلى أبرز القادة الأوروبيين وعلى رأسهم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وقالت المنظمات في بيان مشترك: "رداً على العدد غير المسبوق من الصحفيين الذين قُتلوا، وانتهاكات أخرى متكررة لحرية الصحافة من السلطات الإسرائيلية منذ بدء الحرب (في غزة)، تدعو (مراسلون بلا حدود) و59 منظمة أخرى، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على المسؤولين".

ونقلت الرسالة عن جولي ماجيرزاك، رئيسة مكتب "مراسلون بلا حدود" في بروكسل، قولها إن المادة الثانية من الاتفاقية تنص على "احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية"، متهمةً إسرائيل بأنها "تدوس بوضوح على هذه المادة".

وبناءً على ذلك، أكدت ماجيرزاك أن "على الاتحاد الأوروبي، وهو الشريك التجاري الرائد لإسرائيل، أن يستخلص الاستنتاجات اللازمة من هذا ويبذل قصارى جهده لضمان توقف حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو عن مذبحة الصحفيين، واحترام الحق في الحصول على المعلومات وحرية الصحافة من خلال فتح الوصول الإعلامي إلى غزة".

وأكملت المنظمات: "نحث الاتحاد الأوروبي على التحرك ضد عمليات قتل الصحفيين غير المسبوقة وانتهاكات حرية الصحافة التي ترتكبها إسرائيل (في غزة)". وتابعت: "إسرائيل قتلت عمداً 5 صحفيين في غزة ونحقق في عشر حالات أخرى، ويرجح بعضنا أن العدد أكبر بكثير".

كما أكدت المنظمات أن "قتل الصحفيين بالاستهداف أو عشوائياً، سواء ارتُكب عمداً أو بتهوُّر، يعدّ جريمة حرب". وشددت على أنه "يجب على القادة الأوروبيين أن يطلبوا بشكل لا لبس فيه وعلني من إسرائيل تلبية المطالب التالية بشأن حرية الصحافة: حماية أرواح الصحفيين، وتوفير الوصول إلى وسائل الإعلام، والحفاظ على حرية الإبلاغ".

كما حثت المنظمات الاتحاد الأوروبي على مطالبة إسرائيل بـ"ضمان المساءلة، وإنهاء إفلات جيش الدفاع الإسرائيلي من العقاب". وبيّنت في رسالتها أن فترة الحرب المدمرة على قطاع غزة هي "الأكثر دموية للصحفيين منذ عقود".

وقالت: "قُتل أكثر من 130 صحفياً وإعلامياً فلسطينياً على يد القوات المسلحة الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، قُتل ما لا يقل عن 30 منهم في أثناء عملهم، كما قُتل 3 صحفيين لبنانيين وصحفي إسرائيلي خلال الفترة نفسها".

وفي 20 أغسطس/آب الجاري أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة ارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استُشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 170 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وسبق أن حذرت مؤسسات فلسطينية ودولية من استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الصحفية في قطاع غزة، إلا أن تل أبيب واصلت استهدافهم رغم ارتدائهم سترات الصحافة والخوذات الإعلامية، متحديةً بذلك تحذيرات دولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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