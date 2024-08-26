ومن المتوقع أن يبحث فيدان وبيرموف التطورات المتعلقة بمسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا ومسار التطبيع بين تركيا وأرمينيا، فضلاً عن التطورات في المنطقة، وبخاصة بقطاع غزة.

وتتسم العلاقات التركية-الأذربيجانية بقوتها، باعتبار أن بين الدولتين روابط مبنية على أسس التاريخ والثقافة واللغة والهوية المشتركة.

ومنتصف يونيو/حزيران 2021 وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف "إعلان شوشة" في إقليم "قره باغ" المحرر من الاحتلال الأرميني لتتعمق العلاقات بين البلدين إلى مستوى "التحالف".

وتضمّن "إعلان شوشة" خريطة طريق في عدة مجالات، منها تقنيات الصناعات الدفاعية، والطاقة، والنقل، والاقتصاد، والعلاقات الإنسانية.