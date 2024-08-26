سياسة
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وزير خارجية أذربيجان يزور أنقرة بدعوة من نظيره التركي لبحث قضايا إقليمية
يزور وزير خارجية أذربيجان جيهون بيرموف، تركيا غداً الثلاثاء، تلبية لدعوة نظيره التركي هاكان فيدان. وأكدت مصادر دبلوماسية تركية أن الوزيرين سيبحثان في لقائهما العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.
وزير خارجية أذربيجان يزور أنقرة بدعوة من نظيره التركي لبحث قضايا إقليمية
وزير خارجية أذربيجان يزور أنقرة بدعوة من نظيره التركي لبحث قضايا إقليمية / Others
26 أغسطس 2024

ومن المتوقع أن يبحث فيدان وبيرموف التطورات المتعلقة بمسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا ومسار التطبيع بين تركيا وأرمينيا، فضلاً عن التطورات في المنطقة، وبخاصة بقطاع غزة.

وتتسم العلاقات التركية-الأذربيجانية بقوتها، باعتبار أن بين الدولتين روابط مبنية على أسس التاريخ والثقافة واللغة والهوية المشتركة.

ومنتصف يونيو/حزيران 2021 وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف "إعلان شوشة" في إقليم "قره باغ" المحرر من الاحتلال الأرميني لتتعمق العلاقات بين البلدين إلى مستوى "التحالف".

وتضمّن "إعلان شوشة" خريطة طريق في عدة مجالات، منها تقنيات الصناعات الدفاعية، والطاقة، والنقل، والاقتصاد، والعلاقات الإنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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