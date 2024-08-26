وأفاد مصدر طبي بـ"انتشال جثامين 7 شهداء من شاطئ بحر مدينة غزة، بعد استهدافهم بصاروخ إسرائيلي في أثناء ممارسة مهنة صيد السمك". فيما أكد شهود عيان أن "طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت بصاروخ واحد تجمعاً لصيادين على شاطئ البحر في مدينة غزة، ما تسبب بارتقاء شهداء وجرحى".

فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 40 ألفاً و435 شهيداً و93 ألفاً و534 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم الـ325 من الحرب، عبر منصة تليغرام: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40435 شهيداً و93534 إصابة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي". وأوضحت أن "الاحتلال ارتكب مجزرتين ضد عائلات في قطاع غزة وصل منها إلي المستشفيات 30 شهيداً و66 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

في سياق متصل، أعلنت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة، الاثنين، عن تهجير قسري لنحو 250 ألف مواطن فلسطيني وخروج 25 مركز إيواء من الخدمة وكذلك عدد من المنشآت الخدمية الإنسانية، جراء قرارات الإخلاء الإسرائيلية الأخيرة.

وقالت البلدية في بيان: "إن قرارات التهجير الجديدة، التي يفرضها الاحتلال على أحياء الشمال الشرقي لدير البلح، ترتبت عليها معاناة جديدة ومأساة أخرى وكارثة تتعمق للأهالي الموجودين في المدينة".

وأضافت أن "دير البلح يقيم فيها نحو نصف سكان قطاع غزة في شريط ضيق عمل الاحتلال على تقليصه من وقت إلى آخر، وتسبب بتهجير قسري لنحو 250 ألف مواطن وخروج 25 مركز إيواء من الخدمة".

كما أعلنت خروج 4 آبار مياه جديدة من الخدمة، ليصبح عدد الآبار التي خرجت من الخدمة 14، كانت تغذي نحو 70% من الموجودين في المدينة، ما سيفاقم معاناة الأهالي وصعوبة حصولهم على الماء.

وأوضحت البلدية أن قرارات الإخلاء "تهدد أيضاً خزان مياه رئيسياً في المدينة بالخروج من الخدمة، وهو الوحيد المتبقي بعد خروج خزانين سابقين من الخدمة لوقوعهما في منطقة عمليات العدو الصهيوني".

وحذرت من أن مغادرة عدد من مؤسسات الإغاثة الدولية، التي كانت تخدم الفلسطينيين، ستنتج عنه أزمة غذاء، وهي الحاصلة أصلاً بسبب إغلاق إسرائيل معبر رفح مع مصر منذ حوالي 4 شهور.

ودعت بلدية دير البلح المجتمع الدولي إلى تدخل عاجل لتمكين طواقم الخدمة الإنسانية، من بلديات ومستشفيات وجمعيات إغاثة، من أداء واجبها الإنساني لتقديم الخدمة المطلوبة منها للمواطنين.

الاحتلال يوسع ممر نتساريم

من جهتها كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الاثنين، أن صور الأقمار الصناعية تظهر إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على توسعة ممرّ نتساريم الذي يقسّم قطاع غزة إلى شمالي وجنوبي.

وقالت الصحيفة: "نُشرت صور أقمار صناعية جديدة في الأيام الأخيرة تظهر توسيع ممر نتساريم في وسط قطاع غزة"، مشيرة إلى أنه "في الآونة الأخيرة يعمل الجيش على توسيع الممر، وفي الأيام الأخيرة قُتل 4 من جنود الاحتياط هناك بعد إصابتهم بعبوات مزروعة على جانب الطريق".

ويعتبر هذا الطريق إحدى نقاط الخلاف الأساسية في المحادثات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة، إذ تصر حماس على الانسحاب الإسرائيلي الكامل، فيما يطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بآلية لمنع انتقال مسلحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، وفق قوله.

وأضافت: "جرى إنشاء 4 نقاط عسكرية كبيرة في الممر، لإقامة دائمة لمئات الجنود".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً على غزة، ما خلّف أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.