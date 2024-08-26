وقال السفير الفلسطيني في موسكو عبد الحفيظ نوفل الاثنين: "نقلت شخصياً دعوة رسمية من الرئيس الروسي بوتين إلى الرئيس عباس، للمشاركة في قمة بريكس المزمع عقدها في أكتوبر (تشرين الأول) القادم".

وأضاف نوفل: "حتى الآن لا يوجد رد فلسطيني عن مشاركة الرئيس في القمة أو عدمها". وتابع: "في حال عدم مشاركة الرئيس في القمة، سيكلف رئيس الوزراء محمد مصطفى بالنيابة".

وزاد بأن "القيادة الفلسطينية تولي اهتماماً كبيراً بالعلاقة مع روسيا، والرئيس عباس يزور موسكو بشكل مستمر". وشدد نوفل على "أهمية الدعوة الروسية لفلسطين في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني".

والتقى عباس بوتين بموسكو في 3 أغسطس/آب الجاري، وبحثا تطورات القضية الفلسطينية والمستجدات بالشرق الأوسط.

و"بريكس" تكتل أُسس عام 2006، ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تنضم إليه مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات مطلع عام 2024.​​​​​​​ وهذا التكتل ذو توجه اقتصادي، ويهدف أيضا إلى حصول الدول النامية، التي تقاوم هيمنة الدول الغربية لا سيما الولايات المتحدة، على مزيد من التمثيل في القضايا الدولية.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على قطاع غزة، خلّفت نحو 134 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.​​​​​​​

​​​​​​​وبموازاة هذه الحرب، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فقتل 646 فلسطينياً وأصاب نحو 5 آلاف و400 واعتقل أكثر من 10 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.