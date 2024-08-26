سياسة
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بسبب التوتر.. "الطيران الإيطالية" تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل
مددت شركة الطيران الإيطالية اليوم الاثنين، تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 3 سبتمبر/أيلول المقبل، مع استمرار التوتر الجيوسياسي بالمنطقة.
بسبب التوتر.. "الطيران الإيطالية" تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل
شركة الطيران الإيطالية تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 3 سبتمبر/أيلول المقبل / صورة: AA
26 أغسطس 2024

وقالت الشركة في بيان على موقعها: "نظراً إلى التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ولضمان سلامة ركابنا وطواقمنا، قررنا تمديد تعليق الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها حتى 3 سبتمبر/أيلول".

وأضافت: "كما علقت الشركة رحلاتها الليلية من روما إلى تل أبيب ومن تل أبيب إلى روما حتى 30 سبتمبر/أيلول".

وكان عديد من شركات الطيران الدولية علق منذ نهاية الشهر الماضي رحلاته إلى تل أبيب، في وقت تعلن فيه إسرائيل رفع حالة التأهب تحسباً لرد إيران و"حزب الله" اللبناني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران والقيادي في حزب الله فؤاد شكر في بيروت الشهر الماضي.

وأمس الأحد، ألغت 10 شركات طيران أجنبية رحلاتها إلى إسرائيل، وجرى إلغاء 52 رحلة جوية وتأجيل وتأخير مئات الرحلات الأخرى، عقب التصعيد مع "حزب الله".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "ألغت عشر شركات طيران أجنبية عملياتها في إسرائيل، من بينها الخطوط الجوية الفرنسية وترانسافيا (شركة طيران هولندية منخفضة التكلفة)".

كما ألغت شركات أخرى رحلاتها، من بينها ويز إير (الهنغارية) وكورندون (مقرها مطار مالطا الدولي)، والخطوط الجوية الإثيوبية، وخطوط إيجة الجوية (اليونانية) ويونيفرسال (اليونانية)، وغيرها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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