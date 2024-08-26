وبعد الاجتماع مع ماكرون، دعت لوبن إلى جلسة استثنائية للبرلمان كي يتمكن النواب من عزل أي حكومة جديدة في تصويت على الثقة. وقالت: "لا أريد أن يكون لدى رئيس الحكومة شهر لتنفيذ سياسة مضرة من خلال مرسوم، قد تشكل خطراً على الشعب الفرنسي".

وكانت الانتخابات المبكرة التي دعا إليها ماكرون الشهر الماضي، فشلت في إخراج فرنسا من مأزق البرلمان المعلق الذي جعل معسكره يدير حكومة أقلية منذ عام 2022.

وبدلاً من ذلك، انقسمت الجمعية الوطنية بين 3 كتل: تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي يجمع الأحزاب اليسارية والذي يملك أكثر من 190 مقعداً، يليه معسكر الرئاسة الذي فاز بـ160 مقعداً، والتجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يملك 140 مقعداً.

وبالتالي، فإن أيّاً من الكتل لم يقترب من الأغلبية التي تبلغ 289 مقعداً في المجلس الذي يتألف من 577 مقعداً.

ومنذ الجولة الثانية من الانتخابات في 7 يوليو/تموز، يضغط اليسار على ماكرون لتسمية أحد أعضائه رئيساً للوزراء، مؤكداً أن المنصب من حصة اليسار على اعتبار أنه يشكل القوة الأكبر في البرلمان. ورشح اليساريون لوسي كاستيتس وهي خبيرة اقتصادية تبلغ من العمر 37 عاماً كمرشحة محتملة لمنصب رئاسة الحكومة.

غير أن ماكرون أرجأ من جانبه تنصيب رئيس حكومة جديد، تاركاً حكومة تصريف أعمال لفترة غير مسبوقة بينما يسعى لتعيين شخصية تحظى بدعم واسع النطاق كي لا يجري إسقاطها على الفور في تصويت على الثقة.

مؤخراً، تزايدت الضغوط على الرئيس الفرنسي مع اقتراب الموعد النهائي بعد شهر واحد لتقديم مشروع ميزانية عام 2025 للحكومة. ويوم الجمعة، دعا ماكرون قادة الأحزاب لإجراء محادثات في الإليزيه على أمل التوصل إلى مرشح توافقي.

غير أن جميعهم تمسكوا بمواقفهم، إذ أصر تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي يضم الاشتراكيين والشيوعيين والخضر وحزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، على أن له الحق في تنفيذ برنامجه الذي يتطلب إنفاقاً كبيراً.

وقال زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور عن المحادثات مع ماكرون "لا أريد المشاركة في عرض حيث كل شيء معروف مسبقاً".

فيما خطا زعيم حزب فرنسا الأبية، جان لوك ميلانسون، خطوة كبيرة الجمعة، حين أعلن أن مناصريه لا يحتاجون إلى وزراء في أي حكومة.

وكان ماكرون قد وصف مراراً حزب فرنسا الأبية بأنه حركة "متطرفة"، في محاولة منه لمساواة الحزب اليساري مع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.

ويأتي كلّ ذلك فيما ينظر مختلف الأحزاب إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستجري في عام 2027 والتي لن يتمكن ماكرون من الترشح فيها بعد أن انتُخب رئيساً على مدى ولايتين.